Le porte-parole du Jihad islamique Tariq Salmi a déclaré que: « La poursuite de l’état de colère populaire face à l’occupation tranchera la bataille en faveur de nos prisonniers héroïques, et brisera l’agression des autorités pénitentiaires de l’occupation à leur encontre ».

Et d’ajouter: « l’unité de nos prisonniers dans leur combat exige que nous soyons tous à leurs côtés et que nous restions unis derrière eux, et cette position patriotique incarne un véritable consensus national envers la question des prisonniers ».

M.Salmi a souligné que « l’ennemi devait bien lire la scène. Les affrontements de la nuit dernière n’étaient que le début du chemin pour un peuple en quête de liberté et de salut ».

Le responsable du Jihad a en outre appelé « tout le peuple palestinien au maintien de l’état de colère et de confrontation à l’encontre de l’occupation », incitant « les jeunes révolutionnaires à se diriger vers les points de contrôle (pour affronter l’ennemi) ».

Entre-temps, le Club des prisonniers palestiniens a déclaré que la Croix-Rouge avait informé les familles des prisonniers de la suspension des visites à leurs proches jusqu’à la fin de ce mois.

100 Palestiniens ont été blessés, mercredi soir 8 septembre, lors d’affrontements avec les forces d’occupation israéliennes près du poste de contrôle de Hawara et du carrefour de la localité de Beita, au sud de Naplouse, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Plusieurs autres Palestiniens ont également été blessés en faisant face aux agressions de l’occupation à AlQods occupée. Les soldats de l’occupation ont réprimé un sit-in de soutien aux prisonniers palestiniens près de Bab al-Amud.

Rappelons que les militaires israéliens n’ont pas encore pu retrouver les six prisonniers palestiniens qui se sont évadés, lundi 6 septembre, de la prison israélienne ultra-sécurisée de Gilboa. 89 points de contrôle ont été déployés par la police d’occupation dans les territoires occupés afin de trouver la moindre trace de ces héros qui se sont évadés via un tunnel.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen