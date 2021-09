Le vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa, Hussein Al-Ezzi, s’est adressé aux Nations Unies, déclarant que « la reconnaissance par l’ONU d’Abed Rabbo Mansour Hadi en tant que président légitime du Yémen est le plus grand scandale politique et humanitaire, qui illustre la chute la plus épouvantable de valeurs dans l’histoire des Nations Unies et de la communauté internationale ».

Dans une série de tweets, Ezzi a déclaré : « Votre position n’est pas seulement un scandale retentissant qui vous concerne uniquement, c’est quelque chose qui ne peut être toléré. Ce qui nous préoccupe, c’est qu’avec cette position, vous essayez d’insulter l’un des plus pays anciens de l’histoire et de la civilisation, le Yémen. »

Il a demandé : « Qu’est-ce qui vous pousse à être constamment impliqué dans le scandale de la reconnaissance de Hadi comme président légitime ? Avez-vous trouvé dans le monde humain un président légitime voire même illégitime qui s’accroche à l’embargo infligé à son peuple et qui vit pendant 7 années consécutives dans une capitale qui bombarde la capitale de son pays ? », en allusion à Riyad sont les autorités mènent une guerre sans merci contre ce pays à la tête d’une coalition arabe depuis 2015.

« Vous devez réaliser que Hadi n’est pas du tout un président (ni légitime ni illégitime) », a-t-il taclé

Et de poursuivre : « Hadi n’est qu’un mercenaire et qu’il est recherché par la justice yéménite »

« Hadi est un criminel recherché par la justice yéménite, et il a fui la justice et la colère du peuple, et les enfants du Yémen connaissent cette vérité. »

Ezzi a indiqué aussi que le governement de Sanaa a fait circuler dans tous les pays et toutes les parties du monde que le gouvernement mercenaire ne représente pas les intérêts du peuple yéménite et n’est pas reconnu par la rue yéménite ». Ajoutant : « Nous avons reçu de nombreux réponses positives à notre circulaire à tous les pays, car le gouvernement de Hadi n’est pas représentatif du peuple yéménite. »

Homme de main de l’Arabie saoudite, le président démissionnmaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi a prononcé le jeudi 24 septembre un discours lors de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies. Il a parlé de conditions difficiles causées selon lui par « la guerre imposée par les houthis et l’Iran » qui a provoqué « une catastrophe humanitaire et a déchiré la société civile ». Il a accusé l’organisation Ansarullah qui a conquis la capitale Sanaa depuis 2015 de l’avoir transformée en « une grande prison » et d’avoir « fait obstruction à tous les efforts de la paix ». Renouvelan sa confiance en l’Arabie saoudite pour faire exécuter l’accord de Riad.

Les forces de Hadi sont en perte de vitesse dans le nord et le centre du Yémen. Elles ont perdu récemment la province d’al-Bayda et ne devraient pas tarder à être évincées de celle de Ma’rib où elles sont assiégées dans sa capitale éponyme, alors que la majeure partie de cette province est désormais entre les mains des houthis.