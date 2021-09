Le Comité exécutif du Secrétariat général d’Interpol a levé l’interdiction de la Syrie, a assuré Hussein Joumaa, le directeur du Département de la sécurité pénale syrienne, indiquant qu’une délégation du Secrétariat sera à Damas le mois prochain.

Cette délégation dirigée par le chef du Bureau de lutte contre le terrorisme au Secrétariat général comprendra un certain nombre de formateurs, et il y aura un atelier sur le thème des applications modernes d’Interpol, a précisé M. Joumaa.

Selon lui, cette décision rend au bureau de Damas tous ses pouvoirs, soulignant qu’il était actuellement en attente de l’activation des services d’Interpol pour le bureau de Damas.

« L’un des avantages les plus importants de la levée de l’interdiction des services du bureau de Damas est que le bureau peut désormais fournir des services Interpol à d’autres institutions de l’État, dont celles de l’immigration, des passeports, des douanes générales et des postes frontaliers concernant la question contrebande de voitures et de la base d’empreintes digitales pour les personnes recherchées dans le monde et autres », a-t-il détaillé.

Il a estimé uassi que la levée de l’interdiction facilite aussi la question de la communication et des services, notamment avec le Secrétariat général.

Cette interdiction intervient après la réouverture du post frontalier Jaber entre la Syrie et la Jordanie. Les vols aériens entre les deux pays devraient aussi reprendre le 3 octobre prochain, après dix années d’interruption.

Source: Médias