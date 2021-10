Le chef du Conseil stratégique des relations étrangères iraniennes et ancien ministre des Affaires étrangères, Kamal Kharazi, a invité les responsables azéris à « se débarrasser de l’illusion d’acheter la sécurité des forces étrangères », les appelant à s’appuyer sur leur propre peuple.

Kharazi a déclaré que « l’Azerbaïdjan a un peuple combattant et héroïque qui est capable de maintenir la sécurité de son pays par lui-même », estimant que « le recours à des étrangers pour assurer la sécurité est une solution illogique et déraisonnable ».

Selon lui « les motivations des étrangers, leurs buts et intérêts sont illégaux et pourraient conduire à une concurrence militaire dans la région et nuire aux pays hôtes et même les détruire ».

« Quel pays de la région a-t-il pu renforcer sa puissance militaire avec la présence de forces étrangères sur son territoire, de sorte qu’il n’ait plus besoin d’elles ? », s’est-il interrogé.

M. Kharazi a également salué la libération des terres azerbaïdjanaises occupées pendant 30 ans, notant que l’Iran avait conseillé au défunt président azeri Haydar Aliyev, dès le début, de renforcer les forces armées de son pays et de libérer ses terres occupées, grâce à une coopération logistique et éducative avec l’Iran « mais il a malheureusement refusé l’offre »

« En conséquence, l’Azerbaïdjan est devenu plus dépendant des puissances étrangères et a eu recours à des forces étrangères », a-t-il ajouté.

il a souligné que l’Iran est « une grande puissance dans la région, en raison de son autonomie et de son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères », expliquant que « plus le rôle des forces étrangères est important, plus le pays hôte dépend d’elles ».

Kharazi a également souligné que « l’entité sioniste qui se faufile en Azerbaïdjan a de mauvaises intentions et veut allumer les feux de la guerre dans la région », considérant que « le gouvernement actuel en Azerbaïdjan commet une erreur stratégique ».

Source: Médias