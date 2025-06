Lundi dernier, l’organisation fasciste israélienne Im Tirtzu a brandi une immense banderole sur laquelle on pouvait lire “Pas de victoire sans Nakba” lors de la “Marche des drapeaux” organisée par les nationalistes religieux de l’État apartheid à l’occasion de la Journée de Jérusalem.

Le journal israélien Haaretz a ensuite qualifié cette journée de “pogrom annuel organisé par l’État”.

Selon un autre article de Haaretz, de nouveaux chants et slogans ont été “ajoutés au répertoire, notamment : ‘Il n’y a pas d’école à Gaza, il n’y a plus d’enfants’, ‘Que l’armée israélienne baise les Arabes’ et ‘Rasez Gaza’”, ce dernier étant probablement le préféré du sénateur américain Lindsey Graham qui a appelé à “raser les lieux”.

Le nouveau langage de la Nakba – qui fait référence au nettoyage ethnique catastrophique de quelque 800 000 Palestiniens au moment de la création de l’État d’Israël – s’est mêlé à d’anciens chants racistes tels que “Mort aux Arabes” et “Puisse ton village brûler”.

Il s’agit là d’appels ouverts au génocide au milieu d’une offensive génocidaire israélienne contre les Palestiniens à Gaza.

Le leader de droite de Turning Point USA, Charlie Kirk, qui, selon The Electronic Intifada, a rapporté avoir parlé à une foule d’Im Tirtzu en 2019, n’a pas tweeté son opinion sur la banderole d’Im Tirtzu. Il est cependant occupé à attiser la haine anti-Noirs avec une vidéo montée de manière trompeuse et à attaquer une étudiante diplômée du Massachusetts Institute of Technology pour avoir osé soutenir les efforts du campus visant, selon ses propres termes, à “rompre les liens avec l’armée génocidaire israélienne”.

Le journaliste David Sheen a souligné qu’“il y a dix ans, le slogan de ce groupe fasciste israélien était ‘La Nakba, c’est des conneries’. Aujourd’hui, c’est ‘Pas de victoire sans Nakba’”.

Eytan Meir, s’exprimant en tant que responsable des relations extérieures du groupe, peut être vu ici qualifiant la Nakba de “non-sens” et omettant de mentionner que des centaines de milliers de Palestiniens ont déjà été expulsés – sans jamais être autorisés à revenir – avant même la création de l’État d’Israël.

Tentatives de prise de la mosquée al-Aqsa

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui se définit lui-même comme un “homophobe fasciste”, a injecté davantage d’éléments religieux dans cette journée de triomphalisme ethnonationaliste avec son discours appelant à la construction d’un temple, en remplacement manifeste de la mosquée al-Aqsa, prononcé devant le Mur occidental dans Jérusalem-Est occupée.

“Si Dieu le veut, avec une Jérusalem unifiée, une Jérusalem sainte, une Jérusalem joyeuse, nous aurons la chance d’étendre les frontières de la terre d’Israël, d’achever la rédemption et de reconstruire le Temple, ici, bientôt, de notre vivant”, a déclaré Smotrich.

Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, a tenu des propos incendiaires similaires. En déambulant sur le site sacré ce jour-là, il a déclaré à plusieurs reprises : “Le mont du Temple est entre nos mains”.

Il a été rejoint là-bas – comme il l’avait été plus tôt cette année lors de sa visite intentionnellement provocatrice aux États-Unis – par Yishai Fleisher, porte-parole des colons de Hébron en Cisjordanie occupée. Fleisher a appelé à la construction d’un “troisième temple à cet endroit”.

Ben-Gvir a déjà tenu des propos similaires et reçu à l’époque le soutien de Randy Fine, aujourd’hui le membre le plus anti-palestinien de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le mois dernier, Fine a déclaré à propos de Gaza :“Nous avons bombardé deux fois le Japon pour obtenir sa capitulation sans condition. Il faut faire de même ici”.

Soutien américain

Les dirigeants israéliens intensifient leurs menaces contre les Palestiniens et la mosquée al-Aqsa et trouvent de nouveaux soutiens au Congrès américain. L’escalade des tensions religieuses pourrait avoir des conséquences inimaginables, et très dangereuses.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, contribue à ces tensions – et célèbre la haine anti-palestinienne – en apportant son soutien à la Journée de Jérusalem. Il a tweeté le 25 mai :

“Ce soir commence le Yom Yerushalayim, également connu sous le nom de Journée de Jérusalem. Les États-Unis sont fiers de se joindre à leur proche allié Israël pour célébrer le 58e anniversaire de la réunification de Jérusalem”.

Le choix de saluer une journée dont l’ambassadeur sait pertinemment qu’elle sera marquée par le racisme anti-palestinien n’a rien de surprenant de la part d’un homme qui a affirmé qu’“il n’y a pas de peuple palestinien”.

Il a également déclaré : “Il n’y a pas de Cisjordanie. Il s’agit de la Judée-Samarie [nom biblique du territoire]. Les règlements n’existent pas. Ce sont des communautés, des quartiers, des villes. Il n’y a pas d’occupation”.

On peut s’attendre à ce que Huckabee supervise les pires abus israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, alors même qu’il soutient les crimes de guerre d’Israël à Gaza, désormais reconnus tardivement avec le sourire par le porte-parole du département d’État de l’administration Biden, Matthew Miller.

Sources: Par Michael F. Brown, le 4 juin 2025 ; Traduit par Spirit of Free Speech