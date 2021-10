Les navires iraniens ne connaissent aucune limite pour naviguer dans les eaux internationales, a déclaré le commandant adjoint de l’opération du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

« Il revient à l’armée iranienne d’escorter les navires-cargos, mais nous l’aiderons, si nécessaire », a déclaré le général Abbas Nil-Forouchane, lors d’une interview exclusive avec l’agence de presse iranienne Tasnim.

« Nous exploiterons nos capacités de navigation maritime pour aider le front de la Résistance, si nécessaire, et nous utiliserons n’importe quelle arme, à l’exception de l’arme nucléaire prohibée par le Commandant en chef des forces armées iraniennes, pour nous renforcer. »

Le général Nil-Forouchane a poursuivi: « La Force navale essaie de réduire la taille et le poids de ses vaisseaux tout en augmentant leur vitesse, d’autant plus que nous ne nous intéressons pas à une bataille classique contre l’ennemi ; nous préférons travailler sur un domaine de technologie contre lequel l’ennemi ait du mal. »

Le haut gradé du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles le régime occupant israélien se sent inefficace et incapable vis-à-vis de la Résistance est qu’il faiit face à une force dont les caractéristiques ne sont pas en conformité avec celles d’une armée moderne.

« Grâce à nos observations, nous avons remarqué que les militaires du régime sioniste essaient d’imiter les forces de la Résistance, au cours de leurs exercices ; comme s’ils ont appris qu’ils devraient leur ressembler pour pouvoir confronter la Résistance. Or, ils n’ont jusqu’ici réalisé aucun succès à ce propos ».

« Le régime occupant israélien ne pourra jamais accéder aux capacités du front de la Résistance, car les stratégies, les opérations et les tactiques des forces de la Résistance sont fondées sur une stratégie flexible et dynamique qui ne cesse de changer », a souligné le général Nil-Forouchane.

Et de continuer : « C’est pour cela que nous aussi, nous avons acquis des méthodes qui ne sont pas les mêmes, utilisées habituellement dans le monde. L’ennemi aura certes du mal à confronter nos méthodes dans le domaine de la défense maritime. »

« La doctrine de combat du Corps des gardiens de la Révolution islamique ne permet pas l’imitation. C’est pourquoi nous développons nos capacités conformément aux points faibles de l’ennemi, au lieu de ses points forts », a-t-il expliqué.

Lors de la récente visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, aux installations de l’industrie navale de Bouchehr, ont été publiées des images montrant une nouvelle classe de corvette de combat, baptisée « Martyr Soleimani ».

Les corvettes de cette classe, de conception iranienne, sont en cours de construction à Bouchehr, à Qechm et à Bandar Abbas.

Les corvettes de classe « Martyr Soleimani » sont longues de 65 mètres et ont la capacité d’atteindre la vitesse de 83 kilomètres/heures. Ces corvettes sont également en mesure de transporter des hélicoptères de taille grande.

La piste d’atterrissage d’hélicoptère des corvettes de classe « Martyr Soleimani » est d’une largeur de 14 mètres et ces corvettes permettent le tir des missiles de surface.

Tout comme les navires lance-missiles de classe Qadr, les corvettes de classe « Martyr Soleimani », eux aussi, sont munis de deux plateformes de lancement de missile de croisière.

Concernant le système de défense antiaérienne qui serait installé sur ces types de corvettes, les spéculations tournent autour des mitrailleuses Gatling de 20 millimètres, des missiles lancés à partir d’épaule et des missiles ayant un système d’imagerie infrarouge.

En plus, une autre corvette baptisée Abou Mahdi al-Mohandes est également en cours de construction. La corvette est équipée des capacités de combat et de défense et a une longueur de 47 mètres.

Source: Avec PressTV