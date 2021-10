Le chef de l’organisation houthie Ansarullah M. Abdel-Malek Badreddine Al-Houthi, a réitéré que le Yémen fait partie de l’équation historique annoncée par le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, selon laquelle toute menace à la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem) aboutira à une guerre régionale.

Dans son discours à l’occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamad (s), ce lundi 18 octobre, fêté en grandes pompes avec la participation de centaines de milliers de yéménites dans plusieurs villes dont Sanaa, Saada et autres, M. Al-Houthi a déclaré :

« la position de principe et religieuse du peuple yéménite est invariable en ce qui concerne les problèmes de la oumma, dont en tête le soutien au peuple palestinien, àl’axe du djihad et de la résistance ».

Il a ajouté :

« J’appelle le cher peuple yéménite à poursuivre ses efforts pour faire face à la brutale agression américano-saoudienne. Nous sommes légalement obligés de faire face à l’agression avec fermeté jusqu’à la levée du siège, la fin de l’agression et de l’occupation, et le règlement des dossiers de guerre. »

M. Al-Houthi a poursuivi :

« Nous affirmons que notre objectif est d’atteindre la liberté et l’indépendance à la base de l’identité de notre foi qui est un objectif sacré fondé sur le principe de l’Unification de Dieu et de rejet de la tyrannie… La liberté et l’indépendance ne peuvent être soumis au compromis. »

Félicitant « la oumma islamique à l’occasion de la commémoration de la naissance du Noble Prophète et du plus grand messager Mohamad, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille », le chef d’Ansarullah a souligné : « notre peuple yéménite célèbre cette occasion avec amour, fierté, appréciation et respect pour le Sceau des Prophètes de Dieu, dans une affirmation renouvelée de loyauté et en réponse aux tentatives visant à diminuer sa position dans les cœurs. »

Evoquant les accords de normalisation entrepris par certains régimes arabes avec l’entité sioniste sous l’appellation des accords abrahamiques, il a conclu son discours :

« Le fait que les incroyants et les hypocrites présentent sous la coupe abrahamique leurs alliances sataniques et leur normalisation est une grande insulte au prophète de Dieu Ibrahim, que la paix soit sur lui. Les forces de la tyrannie et de l’ignorance ont causé des problèmes aux humains en s’écartant du message divin et en déformant l’islam à travers leurs vauriens et leurs agents takfiristes qui présentent faussement la plus laide image sur l’islam ».

Source: Médias