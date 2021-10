Les médias israéliens ont accusé un groupe de hackers qui seraient iraniens, baptisé La baguette de Moussa (Moïse), d’être derrière la publication des fichiers de datas pour l’armée israélienne qui contiennent apparemment les données de centaines de soldats et de collégiens pré-militaires.

« Entre autres choses, un dossier a été publié qui comprend tous les détails des forces de la brigade de combat, y compris la planification des systèmes des forces, les noms des soldats, leurs emplois et leurs qualifications », a rapporté le site web du quotidien israélien Yedioth Ahronoth.

Le fichier, publié par le groupe, contient également « un tableau de liste en ordre alphabetique comprenant les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses de centaines de soldats, en plus des détails complets sur les soldats de réserve dans les unités militaires », indique-t-il.

Et « de nombreux dossiers contiennent des détails sur des milliers de jeunes et d’adultes, candidats aux services de sécurité, soldats qui ont participé ou participent à des projets visant à encourager la conscription dans l’armée ».

Le lundi 25 octobre, le groupe a publié des photos du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, avec une mise en garde qu’il est sous surveillance.

«Les fuites du nouveau groupe sont caractérisées par les phrases : « Nous continuerons à nous battre pour révéler les crimes de votre éthique. Votre fin est proche », et « Nous vous traquerons là où vous vous y attendez le moins. C’est juste le début », précise le journal israélien.

S’adressant à Gantz, le groupe a écrit : « Nous connaissons toutes vos décisions et enfin nous allons cibler l’endroit qui ne vous traverse pas l’esprit. Nous avons des documents secrets du ministère de la Défense et de Benny Gantz. Nous avons des nouvelles, des rapports, des cartes opérationnelles, des informations sur les capacités des unités et des forces et des messages. Nous publierons ces informations afin que le monde entier connaisse tous vos crimes ».

