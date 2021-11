Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, na televisão Al Manar na noite de sexta feira dia 26 de novembro de 2021

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, lembrou, por ocasião da comemoração do Dia da Independência do Líbano, que : « Esta independência, seja qual for a sua forma, requer a continuação da luta para defendê-la contra a interferência das potências ocidentais, contra as ameaças israelenses que se intensificaram nos últimos dois dias e enquanto as aldeias de Shebaa estiverem ocupadas”.

A sua Eminência sublinhou que : “A responsabilidade de todos os libaneses consiste em preservar essa independência numa maneira real e total”.

Sayed Nasrallah afirmou que, como « O Líbano está ameaçado pelo inimigo israelense, isso implica que ainda estamos engajados na batalha pela independência e pela soberania do país, vencendo várias lutas, conquistando inúmeras vitórias, além disso, temos a convicção de que se continuarmos nessa direção com essa determinação e constância, alcançaremos ainda mais vitórias”.

Sayed acrescentou: “Quando vemos uma interferência flagrante americana todos os dias nos sistemas judiciários, políticos, e segurança e até na organização das próximas eleições legislativas, isso significa que nossa independência está incompleta ».

Comentando sobre a recente inscrição do Hezbollah na lista das organizações terroristas da Austrália, S. Nasrallah disse que isso « Poderia estar ligado a desenvolvimentos na região ou às eleições parlamentares », destacando que: « A inscrição da Resistência nas listas de terroristas não afetará a determinação da mesma, muito menos a consciência de seu ambiente ».

A respeito do expediente da investigação judicial sobre a explosão do Porto de Beirute, conduzida pelo juiz de instrução Tarek Bitar, Nasrallah lembrou que: « As recentes decisões judiciais no caso do Porto de Beirute confirmam tudo o que advertimos desde o início da investigação, nomeadamente o preconceito e politização deste caso », perguntando-se, « Há hoje um único juiz libanês que se atreveria a despedir o juiz Bitar ou aceitar as acusações contra ele »?

E para continuar: « Todos os dados indicam que os juízes envolvidos no caso do Porto de Beirute estão no circuito de acusações e suspeitas », observando que: « O atual processo judicial no caso do porto de Beirute é um processo discricionário que não levará à verdade ».

Principais pontos do discurso

1- Dia da Independência

Em cada ocasião para comemorar o Dia da Independência, lançamos um debate sobre a história do Líbano e sua independência.

Não há dúvida de que em 1943 o Líbano entrou em uma nova etapa, a da construção do Estado. Alguns chamam esta independência de incompleta, outros de semi-independência devido à interferência de certos poderes exteriores, mas deve-se reconhecer que o Líbano formou um estado.

O mais importante é que os libaneses devem assumir a responsabilidade por essa independência, então se for formal, eles devem torná-la real, devem preservar sua soberania. E para isso, devemos lutar por essa independência.

Em nossos tempos contemporâneos, os libaneses lutaram para defender sua independência do inimigo israelense em 1982 que ocupou a capital Beirute, todos se lembram das imagens dos soldados israelenses no palácio presidencial. Este período foi o mais perigoso que o Líbano já conheceu, porque quase arrastou o Líbano para a era israelense, tornando-o um estado subjugado.

Porém, os libaneses se reagruparam na resistência, e em 1985 conquistaram uma importante vitória contra a ocupação israelense empurrando-o de volta para o sul do Líbano, então no ano 2000, sob os combates da resistência islâmica, as forças da ocupação israelense se despejaram do sul do Líbano, marcando uma grande vitória para o país alcançando a sua independência, sua soberania impedindo o Líbano de cair sob o domínio israelense.

No entanto, esta independência está incompleta enquanto as aldeias de Shebaa ainda estiverem ocupadas, enquanto os EUA interferiram nos sistema judiciário, segurança e político, e nas preparações das próximas eleições. Pode-se caracterizar que a independência do Líbano está incompleta.

Enquanto os israelenses nos ameaçam, ainda estaremos engajados na batalha pela independência e estamos convencidos de que, se seguirmos caminho o da luta pela independência total do Líbano, alcançaremos esse objetivo. Defenderemos a total independência do Líbano com nosso sangue e nossos corpos.

2- Lista de terrorismo

Recentemente, muitos movimentos de resistência ao redor do mundo foram incluídos na lista de organizações terroristas, sejam seus líderes, seus executivos ou todo o movimento. Esse processo continua em países onde a resistência é efetiva e o que acontece no Líbano terá sérias repercussões. Ao mesmo tempo, o processo de aceleração do processo de normalização nas relações israelense com muitos países árabes, o mais recente deles o que aconteceu no Marrocos, é vergonhoso e ultrajante. Estes dois processos são acompanhados pelo processo de aperto econômico das ameaças emitidas por muitos estados contra quem apoia qualquer movimento da resistência.

A inclusão do Hezbollah em listas de terroristas pode estar ligada a desenvolvimentos na região ou nas eleições legislativas, portanto, essa inclusão não afetará a determinação muito menos a consciência do ambiente da resistência.

Tudo isso não afetará a determinação da resistência e todos os movimentos da resistência, os esforços de nossos inimigos para quebrar todas as resistências estão fadados ao fracasso.

3 – Covid-19

O mundo volta a testemunhar um surto do coronavírus e no Líbano o aumento do número de mortes e de afetados pelo vírus é muito preocupante. Apelo ao estado libanês levar a sério este aumento, os hospitais deram o alerta, o que exige um esforço da população no respeito ao uso de máscaras etc.

No início da pandemia, anunciamos um plano de luta contra o coronavírus, hoje anuncio que vamos relançar este plano a 100 por cento. Apelo aos irmãos e irmãs dos estabelecimentos para que se mobilizem, para servir e proteger as pessoas. O Ministro da Saúde deve redobrar os seus esforços, gostaria de me dirigir ao Ministro da Saúde e dizer-lhe que estamos prontos para lhe oferecer qualquer ajuda no que diz respeito ao quadro humano, claro que estivemos ao lado do ex-ministro da Saúde conhecido pelas suas afinidades com o Hezbollah, mas nosso apoio não foi motivado por esta razão, mas sim por nosso senso de dever religioso e humano. Estamos enfrentando um real perigo. A questão não é sobre o sucesso de um ministro ou pontuação para um partido ou outro. Essa luta deve ser de responsabilidade de todos.

Sobre a questão dos remédios, apelo ao Governo para reverter sua decisão de levantar seu subsídio a certos medicamentos.

Nossa posição sobre o levantamento de todo apoio sem plano alternativo é clara: Somos contra essa decisão, mas certas forças políticas têm incentivado esse levantamento sem desenvolver um plano alternativo. Há medicamentos que devem ser sustentados e ter o suporte do governo, pois são muito importantes para a vida das pessoas.

A razão de não se ter dinheiro no Estado não deve existir neste caso. O Estado pode cancelar certos ministérios. Podemos viver sem gasolina, mas não sem medicamentos, exorto o Primeiro-ministro, o Banco Central , o Estado deve intervir porque são as vidas das pessoas que estão em perigo, não devemos aumentar o preço de certos medicamentos, e não tem nada a ver com política.

Concordamos em mobilizar nossos centros médicos, nossos hospitais para garantir a venda de uma série de medicamentos.

4- A alta do dólar

O Estado não deve fingir que nada pode fazer e não se deve permitir que o dólar subisse de forma descontrolada, como se o Estado tivesse reduzido seu papel ao de uma mídia que nos avisa que o dólar pode subir, por isso, é preciso de ações corajosas para poder controlar a situação.

5- Investigação da explosão no porto de Beirute

Com relação às medidas judiciais sobre a investigação da explosão no porto de Beirute, gostaria de lembrar que expressamos nossos temores de que a investigação realizada pelo Juiz de instrução Tarek Bitar não seja parcial, mas partidária, esses temores surgiram provando ser real pois descobrimos que algumas partes judiciais são partidárias e que a investigação é politizada.

O que aconteceu nos últimos dois dias prova que tudo o que advertimos por um ano se tornou realidade. Recentemente, vozes se levantaram para perguntar como podemos demitir um juiz que recebe o apoio de todo o mundo, essas vozes refletem a posição dos EUA que está interferindo neste arquivo por meio de seu Embaixador no Líbano, e surge uma pergunta: Há um juiz que se atreverá a demitir o Juiz Bitar ou concordar em iniciar uma ação judicial contra Bitar?

Mas, novamente, não vimos juízes envolvidos neste caso, ou seja, aqueles que autorizaram o armazenamento de nitrato de amônio no porto, não foram processados. Eles não são suspeitos? Surge uma questão, é dirigida às partes judiciais: Porque não houve alguma medida contra esses juízes ou estão tentando protegê-los? Em outras palavras, alguns juízes protegem outros, quando há funcionários que estão apodrecendo nas prisões por um ano sem serem julgados.

6-O massacre de Tayyouné

Há poucos dias, as famílias dos mártires, comemoraram o quadragésimo dia dos mártires mortos pelo partido das Forças Libanesas em Tayyouné, as familiares celebraram a data afirmando que a investigação siga seu curso normal para julgar os culpados, longe de qualquer vingança pessoal.

No entanto, a justiça militar e a investigação militar foram submetidos uma enorme pressão por parte das forças políticas e por parte de referências religiosas até muitos suspeitos se refugiaram em Maarab (reduto do partido das Forças Libanesas de Samir Geagea) para não ser processado, outros foram libertados por motivos ridículos, é preciso dizer que se trata de um comportamento perigoso e suspeito.

Pois, a pressão exercida por forças políticas e referências religiosas sobre a justiça militar reflete um desprezo pelas famílias, mas o que é mais grave é que pode encorajar as famílias dos mártires a buscar a vingança por conta própria. Não estou ameaçando, mas chamo a atenção para este ponto, sabendo que o Hezbollah e Amal procuram fazer-lhes justiça através do processo judicial tradicional.

Em suma, esse tipo de comportamento serve ao seu projeto inicial, o de causar discórdia, mas eu insisto em permanecer no quadro da justiça, mas se a investigação continuar assim e a justiça não cumprirem suas obrigações, estaremos diante de uma situação perigosa.

7-O projeto da distribuição de óleo combustível (em números)é intitulado: Aliviar o sofrimento do povo libanês

Há alguns meses, lançamos nosso plano de ajuda ao povo libanês para enfrentar a escassez de gasolina e óleo combustível e acabar com as filas intermináveis nos postos de gasolina, filas da humilhação. Dito isto, a chamada escassez não passava de um jogo sujo entre forças políticas, cartéis corruptos, porque essas matérias-primas estavam encalhadas no mar, enfim.

Na ocasião, anunciamos nossa intenção de buscar o apoio de um amigo, o Irã, que concordou em nos garantir esses materiais, na tentativa de quebrar a hegemonia dos cartéis da gasolina e do óleo combustível. No entanto, quando foi decidido levantar o apoio ao preço desses materiais, e quando a gasolina se tornou acessível a todos, e as filas desapareceram, nossa promessa de fornecer gasolina ao povo libanês não tinha mais que ser.

Hoje reiteramos nossa vontade e determinação em aliviar o sofrimento das pessoas. Insistimos que não queremos competir com as empresas de gasolina, e por isso priorizamos o óleo combustível porque a gasolina é acessível enquanto o óleo combustível ainda não é por causa de seu preço mais alto, sabendo que é essencial para a vida das pessoas, especialmente porque estamos no começo de inverno.

Nossa esperança era trazer os navios para o porto de Trípoli, mas, segundo nossas informações, os EUA ameaçaram e não queríamos embaraçar o recém-formado governo libanês, por isso desviamos a rota dos navios para o porto de Banias, na Síria, e transportamos o petróleo e a gasolina em navios-tanque de Banias para Baalbek, apesar de todos os perigos da viagem.

Nosso projeto para aliviar o sofrimento do povo libanês tem duas etapas, a primeira durou dois meses e a segunda etapa começará em alguns dias. Durante a nossa primeira etapa, definimos as partes que devem se beneficiar principalmente do óleo combustível por dois meses. Em seguida, definimos as partes às quais pretendemos oferecer óleo combustível a preços sustentados. O grupo de doação inclui 80 lares de idosos, os municípios mais pobres que precisam de óleo combustível para operar suas aspersões de água, 320 distribuidoras de água, 176 poços, 22 hospitais públicos, 17 unidades de bombeiros, sabendo que entregamos o óleo combustível diretamente a eles. Dito isso, enfrentamos algumas complicações devido à infraestrutura da empresa Amana que não estava preparada para tantos pedidos, vindos de todas as regiões do Líbano.

O valor das doações de óleo combustível é de $ 2,600,000.

O 2º grupo dos que se beneficiaram de óleo combustível a um preço sustentado: padarias (316), geradores de eletricidade (22.779), poços agrícolas (3.787), fábricas e empresas (437), 157 hospitais privados, etc.

O custo de suporte do preço do óleo combustível que vendemos ao 2º grupo: 7 milhões e 750 mil dólares. Alguns no Líbano alegaram que o Hezbollah obteve ganhos, argumentando que o Hezbollah foi capaz de sustentar o preço do óleo combustível que vendeu porque não pagou impostos ou taxas de alfândegas, mas um simples cálculo prova o contrário, porque esses ignorantes, afogados em seu ódio e ressentimento, esqueceram que o óleo combustível no Líbano não está sujeito a impostos, alfândegas ou qualquer imposto.

Posto isto, admito que os nossos mecanismos de distribuição foram lentos, o que é normal, porque tínhamos que nos certificar de que o óleo combustível não era revendido no mercado negro e, portanto, tínhamos que nos certificar da identidade dos beneficiários dos dois grupos.

Foram trazidos três navios. Concluímos a primeira etapa do nosso projeto para aliviar o sofrimento do povo libanês.

Conclusão: A primeira etapa está estimada em US $ 10 milhões.

Em relação à 2º fase deste projeto, também inclui dois grupos: Ofereceremos uma doação de um mês para o mesmo grupo da primeira fase. Por outro lado, o 2º grupo inclui exclusivamente famílias.

Definimos um único critério, trata-se de todas as famílias do Líbano que residem nas regiões localizadas a 500 metros acima da superfície do mar, o óleo combustível será oferecido às famílias pobres como no Bekaa, e a distribuição será para todas as regiões, o custo de um barril será vendido por menos do que seu preço oficial de um milhão de lira libanesa, oferecendo três serviços: Distribuição, venda em moeda nacional e suporte de preço.

Os meios de distribuição serão diferentes da 1ª fase do nosso projeto porque não podemos cobrir uma distribuição direta a centenas de milhares de famílias residentes em regiões a mais de 500 metros acima do nível do mar, por isso vamos contar com os municípios, que definirão as residentes famílias e a quantidade de óleo combustível que pretendem solicitar, não precisamos dos nomes dos moradores, são os municípios que vão cooperar e coordenar a distribuição do óleo combustível com a Amana.

Com essa etapa, teríamos encerrado esse projeto de apoio ao nosso povo. Um grande estoque de óleo combustível já está em Beirute, outros estão na Síria e os navios estão em andamento.

8- A campanha difamatória contra o Hezbollah

Exércitos cibernéticos e de mídia social estão se enfurecendo contra o Hezbollah, e esta não é a primeira nem a última vez que eles tentam danificar a imagem do partido e tentar rotulá-la com rótulos errados. Só que dessa vez, se eu falar nisso, é porque tem uma novidade nessas campanhas.

Esses exércitos cibernéticos estão espalhando documentos falsos acusando o Hezbollah de atos ou ações inexistentes, a parte mais hilária desta campanha é que esses documentos são feitos por amadores, que não são libaneses e que não sabem a língua do Hezbollah, e, portanto quando reivindicam para distribuir um documento proveniente do Hezbollah, os títulos usados, os verbos, os discursos comprovam a falsidade do documento.

Por exemplo: Quando o Hezbollah assina um documento, vai estar escrito Hezbollah-Media Bureau, ou ao Bureau Político, etc., mas nunca o movimento da resistência islâmica.

Porém, o que é lamentável é que alguns libaneses acreditem nesses documentos, a ponto de divulgá-los em determinados meios de comunicação, de fazer uma análise completa deles, ou de explorá-los para fins políticos, a fim de levantar a opinião pública contra o Hezbollah. .

FIM

Source: Al-Manar