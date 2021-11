Emmanuel Macron va effectuer vendredi et samedi une rapide tournée dans trois pays du Golfe – les Emirats, le Qatar et l’Arabie saoudite – pour s’entretenir avec leurs dirigeants des crises au Moyen-Orient et pour l’annonce de plusieurs contrats avec des entreprises françaises, a indiqué mardi l’Elysée.

Il s’entretiendra avec son principal dirigeant, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane (MBZ), avec lequel il cultive une relation de « proximité » selon l’Elysée.

Attendu au Qatar en fin de journée, Emmanuel Macron rencontrera l’émir, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, avant de rejoindre samedi matin Djeddah, en Arabie saoudite, où il aura un « entretien approfondi » avec le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS).

Source: AFP