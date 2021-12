Au moins 20 civils ont succombé dans le raid perpétré à l’aube de ce samedi 4 décembre par la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen. Ses avions ont bombardé le village al-Hakimat, dans le district Maqnabat, dans le gouvernorat de Taez, au sud-ouest du Yémen.

Il y a une quinzaine de blessés et le bilan des martyrs est encore provisoire.

Le gouverneur de cette province qui fait partie du gouvernement de Sanaa, Salah Bajjache a assuré que l’offensive saoudienne se poursuit en perpétrant les crimes les plus horribles. « Ce qui montre la décadence morale des Saoudiens, en raison des revers qu’ils ont subis successivement sur plusieurs fronts ».

« Les crimes et l’escalade de l’offensive ne feront que renforcer la persévérance et la ténacité du peuple yéménite qui rasera dans son chemin l’arrogance des agresseurs et leurs mercenaires », a-t-il ajouté.

En même temps, la coalition a mené 4 raids aériens contre la capitale Sanaa, son aéroport et l’école miltaire.

En outre, les forces de Sanaa ont abattu un drone d’espionnage de fabrication américaine de type Scan Eagle dans la région al-Joubat d ans le gouvernorat de Ma’rib.

« C’est le septième appareil de ce type que les forces yéménites ont abattu cette année », a précisé le porte-parole des forces de Sanaa, le général Yahia Sarii.

Sur le front de Ma’rib, un commandant des forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi , le général Hilal al-Khalidi a été tué ainsi que qu’un certain nombre de ses soldats dans les affrontements avec les forces de Sanaa dans la zone située à cheval entre la ville de Ma’rib et le district al-Joubat au sud.

Source: M6dias