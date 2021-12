Les nouvelles évolutions du théâtre des combats dans le gouvernorat de Ma’rib se passent essentiellement dans l’espace aérien. Et sur le sol, alors que la conquête de la ville éponyme ne devrait plus tarder, la bataille avance de plus en plus de sa région pétrolifère Safer.

Le mardi 7 décembre, un hélicoptère d’origine inconnue est entré en action pour la première fois depuis l’éclatement du conflit en 2015 en bombardant des positions des forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi et des milices mercenaires affiliées.

Selon le site d’information yéménite pro saoudien, al-Machhad al-Yamani, l’appareil appartiendrait aux forces de Sanaa.

Il a survolé à une basse altitude le front sud de Ma’rib, où se déroulent l’essentiel des combats ces dernières semaines et a opéré des raids avant de se retirer indemne.

Selon le site, l’organisation houthie Ansarullah aurait reçu une cargaison d’hélicoptères en pièces détachées qui ont été entreposées dans des dépôts secrets situés dans la région Aamad, dans le district Sanhane, au sud de Sanaa.

A noter qu’Ansarullah n’a pas revendiqué le raid d’hélicoptère mais des questions s’imposent déjà surtout qu’il est arrivé à sa destination puis s’en est retiré sans être inquiété, alors que l’espace aérien yéménite est sous le contrôle de l’aviation de la coalition menée par l’Arabie saoudite.

Interception d’un F-15

Et ce vendredi 10 décembre, le porte-parole des forces de Sanaa a révélé que les défenses anti aériennes ont intercepté un avion militaire saoudien dans l’espace aérien de Jouba et l’ont contraint à rebrousser chemin. Il s’agirait d’un F-15.

Selon le général Yahia Sarii, l’interception a été faite au moyen d’un missile sol-air de type Fater-1, de fabrication locale.

Le média de guerre d’Ansarullah a par la suite diffusé les images de l’interception de l’appareil sur le site d’al-Massirah.

Auparavant, M. Sarii avait indiqué qu’un drone de reconnaissance de type Scan Eagle avait été abattu, également à Jouba, précisant que c’est le 8ème appareil qui est détruit cette année-ci.

Sur le terrain à Ma’rib, la télévision libanaise d’information al-Mayadeen avait rapporté le mercredi 8 décembre que les forces de Sanaa ont conquis les hauteurs de la chaine des montagnes orientales al-Balaq, qui surplombent la ville de Ma’rib et constituent sa dernière ligne de défense sur le front sud-est.

Il est également question d’effondrements considérables dans les rangs des forces de Hadi et de la coalition conduite par l’Arabie saoudite et d’un mouvement d’évasion des officiers et des soldats.

En outre, les forces de Sanaa ont transféré la bataille vers la zone Rimal al-Sabaatayn, situé au sud-ouest de la région pétrolifère Safer. Elles progressent aussi vers la région située à cheval entre Ma’rib et le gouvernorat de Chabwat au sud. Ces avancée sont réalisées sur fond de raids aériens incessants des avions de la coalition.