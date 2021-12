Le représentant spécial du président russe en Syrie, Alexander Lavrentiev, a exprimé ce mardi 21 décembre, son inquiétude face à la recrudescence des activités des groupes terroristes dans la plupart des régions syriennes.

« Nous sommes préoccupés par l’augmentation des activités des groupes terroristes, l’augmentation de l’activité de Daech et des actes de provocation perpétrés contre des représentants des forces de sécurité syriennes », a déclaré Lavrentiev avant le début des pourparlers dans le cadre de la plate-forme d’Astana.

Un nouveau cycle de pourparlers de la Troïka d’Astana sur le règlement de la situation en Syrie, le 17ème se déroule à Noursultan, la capitale du Kazakhstan ces 21 et 22 décembre.

Le représentant du président russe a ajouté que « les groupes terroristes sont devenus plus actifs, non seulement dans le nord de la Syrie, mais aussi pratiquement dans tout le pays », notant que « par conséquent, nous envisageons de discuter des options détaillées pour intensifier la lutte contre les groupes terroristes, et pour combiner les efforts de toutes les parties concernées, je crois que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons faire face à ce mal. »

Source: Médias