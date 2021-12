Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique en Iran, Mohammad Eslami, a affirmé que les systèmes des installations nucléaires iraniennes sont sûrs et que toutes les mesures ont été prises pour contrer toute attaque électronique qui pourrait les cibler.

Dans une interview avec l’agence russe RIA Novosti, Eslami a déclaré que tous les pays accordent une grande attention à la sécurité de leurs centrales nucléaires, expliquant que l’Iran, grâce aux mesures qu’il a prises, dispose de systèmes nucléaires sûrs, qui sont tous sous contrôle.

Eslami a également souligné que l’Iran n’avait pas l’intention d’augmenter le niveau d’enrichissement d’uranium à plus de 60 %, déclarant : « Tous les objectifs de l’Iran en matière d’enrichissement d’uranium ont pour but de répondre aux besoins industriels du pays et aux besoins des consommateurs iraniens pour certains produits spéciaux ».

Le chef de l’OIEA a ajouté que toutes ces activités nucléaires sont menées dans le cadre des accords et des règlements de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Et a exigé de la société Rosatom détenue par le gouvernement russe d’accélérer la construction des deuxième et troisième unités de la centrale nucléaire de Bouchehr, après le retard de construction de près de deux ans.

Il a souligné que l’Iran avait payé toutes ses dettes envers la Russie pour construire la première unité de la centrale nucléaire de Bouchehr, et qu’il est prêt à produire du combustible nucléaire pour l’utiliser dans cette centrale dans un avenir proche.

Plus tôt ce mois-ci, l’OIEA avait assuré qu’elle n’entamera aucune action incompatible avec les résolutions internationales, en ce qui concerne le dossier nucléaire iranien.

À la fin du mois dernier, les pourparlers ont repris à Vienne dans le but de relancer l’accord de 2015, dont Washington s’est retiré en 2018.

Source: Médias