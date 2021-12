L’ancien ministre israélien Daniel Friedmann a déclaré, ce dimanche 26 décembre, « attaquer l’Iran, c’est comme si nous nous cognons la tête contre le mur ».

Friedmann réagissait à un tweet sur « les préparatifs d’Israël pour lancer une attaque contre l’Iran.

Et d’ajouter: « Israël n’est pas prêt à recevoir plus de 1 000 missiles par jour et il vaut mieux qu’il continue à se mettre la tête dans la boue ».

Les médias israéliens ont estimé que « les manœuvres des Gardiens de la révolution et de l’armée iranienne (Grand Prophète) ainsi que la simulation d’attaque contre le réacteur de Dimona s’inscrivent dans le cadre de la guerre psychologique ».

L’analyste israélien, Hezi Simantov, a déclaré : « Selon des informations en provenance d’Iran, il a été rapporté que les Iraniens, dans le cadre des exercices militaires des Gardiens de la révolution et de l’armée iranienne tout au long de cette semaine, ont simulé une attaque aux missiles contre le site nucléaire israélien de Dimona ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen