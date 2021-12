Selon le journal israélien Haaretz , « l’armée israélienne a étudié divers scénarios pour attaquer l’Iran, sans pour autant parvenir à estimer son impact sur le programme nucléaire iranien ».

Le journal israélien Haaretz a révélé ce mercredi, que les dirigeants de l’armée d’occupation israélienne estiment « que l’Iran a renforcé et amélioré au cours des dernières années sa défense aérienne, au point de s’acquérir des capacités élevées et plus précises, et donc il est possible de s’attendre à une attaque potentielle ».

Haaretz a rapporté : « Les Iraniens ont également réussi ces dernières années à augmenter de manière significative la production de missiles à longue portée, et ces missiles sont capables d’atteindre facilement n’importe quel point en Israël ».

Il a également ajouté que « pour cette raison, Israël a signé, l’année dernière, des appels d’offres d’une valeur de plusieurs milliards de shekels afin de renforcer les forces de l’armée de l’air de manière générale ».

Le journal a souligné que « l’armée israélienne a présenté au niveau politique plusieurs scénarios différents pour une éventuelle attaque contre l’Iran », soulignant qu' »il est difficile de déterminer les résultats et l’impact de ces attaques sur le programme nucléaire ».

Il a expliqué qu' »il y a des préparatifs pour une éventuelle attaque, et parmi ces préparatifs une augmentation du budget de défense de neuf milliards de shekels, afin de pouvoir acheter d’importantes munitions developées et de reformer les forces de l’armée de l’air, en plus de la collecte de données précises sur des cibles par la Division du renseignement ».

Haaretz a affirmé que « l’armée israélienne confirme au niveau politique qu’elle sera prête pour une attaque contre l’ Iran le jour où le gouvernement israélien approuvera cette opération ».

Il est à noter que le journal américain « New York Times », dans une enquête préparée par ses correspondants en Palestine occupée, a indiqué qu' »Israël n’a pas la capacité de le faire, du moins pas de sitôt, sachant qu’un ancien général israélien a déclaré que » Israël ne peut pas éliminer le programme nucléaire de l’Iran. »

Source: Traduit d'AlMayadeen