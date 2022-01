Un membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a déclaré que « les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite sont en voie de normalisation et les ambassades s’apprêtent à rouvrir ».

Un membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Jalil Rahimi-Jahanabadi a précisé à cet égard que « cela aura des repercussions importantes sur la diminution des tensions régionales et l’augmentation de la cohésion de la Oumma islamique. Les institutions de sécurité et les médias doivent se méfier des complots des sionistes et de la stupidité des extrémistes ».

Source: ISNA