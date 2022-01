Les présidents iranien et turc ont examiné, au cours d’une discussion téléphonique, les relations bilatérales et régionales, insistant sur la nécessité de renforcer le niveau de coopération et de coordination entre Téhéran-Ankara.

Le président iranien, Ebrahim Raissi a évoqué que « la République islamique d’Iran a une vision à long terme et globale concernant les relations de coopération avec la Turquie, et nous saluons la planification des coopérations stratégiques avec la Turquie ».

Ebrahim Raissi a insisté « sur la nécessité de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays comme seul moyen d’assurer durablement la sécurité et la stabilité dans les différentes parties de la région ».

Pour sa part, M. Erdoğan a précisé que « la Turquie a préparé une liste des différentes coopérations économiques pour le renforcement des relations avec la République islamique d’Iran, évoquant son intérêt à se rendre bientôt en Iran ».

Mettant l’accent sur la poursuite de l’approvisionnement énergétique de la Turquie par l’Iran, le président Erdoğan a déclaré que « la Turquie considère l’Iran comme un fournisseur fiable d’énergie et cherche à accroître le niveau de ses coopérations avec Téhéran ».

Faisant référence à la rencontre des présidents iranien et russe à Moscou et l’entretien de Vladimir Poutine avec Ebrahim Raeissi, M. Erdoğan a espéré que « bientôt les résultats et les acquis utiles de ce voyage seront bientôt visibles dans différentes régions » et a insisté « sur le soutien de son pays à l’Iran pour la sécurité de la région ».

Source: ISNA