Les forces de Sanaa ont répondu à l’escalade par l’escalade et frappé pour la deuxième fois en moins de dix jours Abou Dhabi.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a annoncé ce lundi 24 janvier le lancement d’une opération à grande échelle en riposte aux crimes de la coalition saoudo-émirati-US contre le peuple yéménite.

L’opération baptisée ‘Ouragan du Yémen 2’ a visé les profondeurs de l’Arabie saoudite et des Emirats.

« La base aérienne d’Al Dhafra et d’autres cibles sensibles dans la capitale de l’ennemi des Émirats arabes unis ont été visées par un grand nombre de missiles balistiques de type Zulfiqar », a précisé M.Sarii.

Et d’ajouter : « Plusieurs drones de type Sammad 3 ont également ciblé des sites vitaux et importants à Dubaï ».

En réaction, l’ambassade des USA aux Émirats arabes unis a appelé tous ses citoyens à faire preuve d’un haut niveau de vigilance.

L’importance militaire de Sharoura?

Le général Sarii a en outre fait état d’une opération aux drones et aux missiles balistiques contre plusieurs bases militaires et des sites sensibles à Jizane, Najrane et Asir (sud de l’Arabie).

La région de Sharurah, dans la province saoudienne de Najrane a subi les tirs des forces armées yéménites. « Les régions de Sharurah et Kharakhir requièrent une importance, vu qu’elles regroupent une base militaire américaine pour les drones et un centre de soutien logistiques pour les forces de la coalition ».

Et M.Sarii de lancer à l’adresse d’Abou Dhabi et Ryad: « Nos forces armées sont pleinement prêtes à étendre leurs opérations et à répondre à l’escalade par l’escalade ».

« Nous conseillions aux entreprises et investisseurs étrangers de quitter les Emirats, vu qu’ils sont désormais un Etat instable », a réitéré M.Sarii avant de souligner que les Emirats seront dans la ligne de mire des forces de Sanaa tant qu’ils poursuivent leur agression et leur blocus contre le peuple yéménite.

Le Yémen a subi des massacres odieux ces derniers jours, la coalition a férocement bombardé les quartiers résidentiels et les infrastructures civiles de la capitale Sanaa, la prison centrale à Saada et le bâtiment de télécommunication à Hodeïda. Plus d’une centaine de personnes ont été tuées et blessées, dont plusieurs enfants.

Rappelons que les forces de Sanaa avaient riposté, le lundi 17 janvier, aux agressions émiraties, en ciblant des installations vitales à Abu Dhabi et Dubaï.

Source: AlManar