Le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a annoncé que les Émirats arabes unis « ne peuvent pas supporter les frappes de missiles, car il s’agit d’un petit État fondé sur la sécurité, l’économie et les relations, et un regroupement d’entreprises internationales opérant dans cette région ».

Commentant la deuxième frappe contre Abu Dhabi, Ouragan du Yémen 2, M.Abdel Salam a ajouté que les Émirats arabes unis sont « un groupe d’avions opérant en transit et un amas de tours de verre. C’est un État sans profondeur. Par conséquent, si les Émirats arabes unis perdent leur sécurité, leur Etat et leur prestige seront perdus. »

Il a souligné que les Émirats arabes unis « étaient durant la dernière période, en particulier depuis la fin de 2018, loin des bombardements yéménites parce qu’au moins ils n’ont pas interféré de manière significative » dans les affaires du Yémen.

Et de poursuivre: « Nous espérons que les Émirats arabes unis adoptent une position claire, après avoir annoncé à deux reprises leur retrait du Yémen. Par conséquent, nous encourageons tout pays à cesser son agression contre le Yémen. Nous n’admettons pas les agressions et nous ne voulons pas non plus de guerre. »

M.Abdel Salam a souligné que les Émirats arabes unis avaient récemment « mal interprété les développements au Yémen, en pensant qu’ils pourraient prendre le contrôle du sud du Yémen », ils sont donc intervenus à Shabwa et « ont mené des dizaines voire des centaines de frappes aériennes par jour ».

Les Émirats arabes unis ont « transféré des dizaines d’éléments d’al-Qaïda et de Daesh vers différentes régions du Yémen, notamment à Shabwa. Raison pour laquelle, notre position était de réagir. Notre riposte constitue un véritable changement stratégique dans la nature du conflit en cours avec plusieurs pays ».

Et de lancer : les Émirats arabes unis « ont injustement agressé le Yémen, et ils doivent en assumer les conséquences. La réponse yéménite se poursuivra, si Dieu le veut, et ne s’arrêtera pas tant qu’il y aura un raid sur le Yémen ».

Interrogé sur la nature des prochaines cibles aux Emirats, il a révélé que « toutes les installations de nature militaire et économique seront dans la ligne de mire des forces yéménites ».

Rappelons que les forces de Sanaa ont répondu à l’escalade par l’escalade en frappant pour la deuxième fois en moins de dix jours Abou Dhabi.

L’opération baptisée ‘Ouragan du Yémen 2’ a visé, le lundi 24 janvier, « la base aérienne d’Al Dhafra et d’autres cibles sensibles dans la capitale de l’ennemi des Émirats arabes unis ont été visées par un grand nombre de missiles balistiques de type Zulfiqar », a précisé le porte-parole des forces yéménites.

Et d’ajouter : « Plusieurs drones de type Sammad 3 ont également ciblé des sites vitaux et importants à Dubaï ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen