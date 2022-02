Le ministre de la Santé du gouvernement de Sanaa, Taha Al-Moutawakel, a déclaré que le nombre de malades a doublé à cause des armes utilisées dans l’offensive contre son pays ».

« Plus de 60 000 cas de cancer ont été diagnostiqués dans les centres de traitement des tumeurs, où il y a une pénurie de médicaments, d’équipements et de diagnostics, et les enfants atteints de leucémie sont en augmentation en nombre alarmant », a-t-il affirmé à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer.

Il a ajouté que « plus de 3 000 enfants atteints de cancer risquent de mourir à cause du siège, et plus de 2 000 enfants atteints de maladies liquides sont privés des soins de santé nécessaires ».

Le ministre yéménite a rappelé que « l’aéroport de Sanaa est fermé, et les patients ne peuvent pas sortir pour se faire soigner. En même temps, en raison du siège, il est interdit de faire entrer les médicaments et les fournitures nécessaires ».

Assurant que « l’ouverture de l’aéroport de Sanaa est un besoin humanitaire », il a insisté qu’il fallait le neutraliser et à le considérer comme une issue qu’il faut ouvrir pour permettre aux patients de voyager ».

Al-Moutawakel a également souligné que « les patients ont besoin de la médecine nucléaire », mais la coalition empêche l’entrée de matières radioactives nécessaires pour traiter les patients cancéreux.

« Pourtant nous avions demandé aux Nations Unies de superviser ces matières », a-t-il souligné.

Selon le directeur exécutif du fonds de lutte contre le Cancer au Yémen, Abdel Salam al-Madani la hausse des cas de cancer dans ce pays est due à l’utilisation des armes prohibées par la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite avec le soutien des puissances occidentales.

« Il y a beaucoup de cas atteints de cancer qui sont arrivés à Saada, Hajat et autres ou des bombes à fragmentation ont été larguées », a-t-il précisé.

Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé au Yémen Adham Abdel Meneem a pour lui aussi assuré que les patients atteints de cancer sont en hausse terrifiante ce qui nécessite beaucoup d’efforts et de soutien

Leur chiffre a atteint les 20 mille l’an dernier a révélé la Société nationale de lutte contre le cancer.

