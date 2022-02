Le Parlement libyen a désigné jeudi l’influent ex-ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha pour remplacer Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement, lors d’un vote controversé susceptible d’exacerber les luttes de pouvoir en Libye.

Ces dernières semaines, M. Dbeibah, basé dans la capitale Tripoli (ouest), a pourtant fait savoir qu’il ne céderait le pouvoir qu’à un gouvernement sorti des urnes, critiquant les intentions du Parlement.

« Le Parlement vote à l’unanimité la confiance à Fathi Bachagha comme chef du gouvernement », a indiqué le porte-parole du Parlement, Abdallah Bliheq à l’issue d’une séance à Tobrouk (est).

Le Parlement avait retenu, après un appel à candidatures, deux prétendants sur un total de sept: M. Bachagha, 59 ans, et l’outsider Khaled Al-Bibass, 51 ans, un ancien haut fonctionnaire au même ministère.

Avant de faire procéder au vote, le président du Parlement Aguila Saleh, l’un des principaux rivaux du gouvernement Dbeibah, a affirmé que M. Bibass avait retiré sa candidature, laissant M. Bachagha seul en lice.

La séance était retransmise en directe avant d’être interrompue au moment du vote. Cité par des médias libyens, M. Bibass a démenti avoir retiré sa candidature.

MM. Bachagha et Dbeibah, tous deux originaires de l’ouest du pays, disposent chacun du soutien de groupes armés en Tripolitaine. Les deux hommes politiques, qui entretiennent une âpre rivalité, étaient aussi candidats à l’élection présidentielle qui était prévue en décembre avant d’être reportée sine die.

La Libye s’est enlisée dans une crise politique majeure après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Après des années de conflits armés et de divisions entre l’Est et l’Ouest, le gouvernement Dbeibah a été mis sur pied il y a un an, sous l’égide de l’ONU, pour mener la transition d’ici une double élection présidentielle et parlementaire initialement prévue le 24 décembre mais qui n’a finalement pas eu lieu.

Source: AFP