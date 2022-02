Le gouverneur iranien d’Ilam et le gouverneur de Diyala ont signé ce jeudi, dans la capitale, Bagdad, le protocole d’accord préliminaire pour établir un marché commun au port nord de Hilal.

Selon l’agence de presse IRNA, le gouverneur d’Ilam, Hassan Bahram Niya, lors de sa rencontre avec le gouverneur de Diyala, Muthanna Ali Mahdi, a affirmé qu' »après la signature de ce mémorandum, l’Iran tentera d’obtenir les autorisations nécessaires du centre ».

Hassan Bahram a souligné que « le peuple iranien d’Ilam partage des facteurs ethniques et culturels communs avec la province irakienne de Diyala, et c’est la meilleure opportunité pour les relations commerciales et l’établissement du marché du nord de Hilala », exprimant « son espoir de réaliser un boom dans le commerce et développer les échanges avec l’Irak, en créant un marché commun aux frontières des deux provinces ».

Hassan Bahram a souligné que « le gouvernorat d’Ilam possède de nombreuses capacités dans divers domaines sachant que ce marché peut conduire à la prospérité du commerce et mettre Ilam sur la voie du développement également ».

Pour sa part, le gouverneur de Diyala, Muthanna Ali Mahdi, a indiqué que « le gouvernorat sollicitera sérieusement l’approbation du gouvernement central pour établir un marché commun entre Ilam et Diyala », notant qu' »il existe de très bonnes relations avec l’ambassadeur irakien, M. Masjedi, espérant qu’il pourra aider les deux gouvernorats à créer ce grand marché commun ».

Source: Traduit de Sputnik Arabic