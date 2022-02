Au deuxième jour de l’opération militaire spéciale lancée par la Russie pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine, cette dernière continue ses bombardements contre les zones résidentielles du Donbass, faisant de nouvelles victimes parmi les civils, et de nombreuses destructions.

Le 25 février 2022, l’opération militaire spéciale lancée par la Russie pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine est entrée dans son deuxième jour, et Kiev a décidé de continuer à faire payer la population du Donbass pour son refus de plier.

Rien que le premier jour de l’opération militaire russe, l’Ukraine a bombardé la République populaire de Donetsk (RPD) à 139 reprises, tirant 1715 munitions dont 40 roquettes de Grad (122 mm), 444 obus d’artillerie de 122 mm, et 794 obus de mortier de 120 mm et 82 mm sur le territoire de la République. Ces tirs ont tué deux civils, en ont blessé 12, et ils ont endommagé 54 habitations, et 29 infrastructures civiles (bilan final fourni le matin du 26 février 2022).

Et le 25 février 2022, ces tirs se sont poursuivis. À l’heure où j’écris ces lignes nous en sommes à 60 bombardements par l’armée ukrainienne contre la RPD, durant lesquels elle a tiré 686 munitions, dont un missile Tochka-U, quatre roquettes de Grad, 10 obus d’artillerie de 152 mm, 90 obus d’artillerie de 122 mm, et 366 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Ces tirs de l’armée ukrainienne ont fait cinq morts et 13 blessés parmi les civils en RPD, dont deux professeures tuées dans leur école à Gorlovka. Un pompier secouriste a aussi été blessé lors du bombardement de la caserne de pompiers secouristes de Dokoutchayevsk. Plus de 50 habitations ont été endommagées, ainsi que quatre écoles, plusieurs chaufferies, et le zoo de Dokoutchayevsk.

Le missile Tochka-U a pour sa part été envoyé par l’armée ukrainienne pour détruire le dépôt de produits pétrolier qui avait déjà été attaqué à plusieurs reprises par des drones ukrainiens en périphérie de Donetsk. La défense anti-aérienne de la RPD a réussi à toucher le missile qui est tombé un peu plus loin dans le jardin d’une maison , sans exploser (sa tête semble avoir été défectueuse). Heureusement il n’y a pas eu de victimes.

Un autre bombardement de l’armée ukrainienne sur cette zone a néanmoins endommagé un pipeline du dépôt pétrolier, déclenchant un incendie, que les pompiers ont réussi à rapidement maîtriser.

Lors du bombardement du district de Kievski à Donetsk, six habitations, un orphelinat et un hôpital pour enfants ont été endommagés.

Sur le plan de l’avancée des milices populaires de la RPD et de la RPL et de l’armée russe, voici le bilan succin au 25 février au soir.

– La prise de Nikolayevka et des autres villages sur la route de Volnovakha a été confirmée par une vidéo montrant le décrochage du drapeau ukrainien, et l’installation du drapeau de la RPD à la place.

– Ce qui a d’abord été pris pour une attaque au missile Tochka-U de l’aérodrome militaire de Millerovo en Russie, par l’Ukraine, s’est avéré être une attaque par drone. D’après les informations obtenues par War Gonzo (qui est généralement bien informé), le drone a été abattu par la défense anti-aérienne russe, mais trop près de l’aérodrome, résultat les munitions qu’il transportait ont explosé à l’impact, blessant et peut-être tuant plusieurs techniciens qui se trouvaient à cet endroit. Un avion, probablement de transport (car ceux de combat étaient tous dans les airs à ce moment-là), a brûlé.

– L’encerclement de Kiev se poursuit, mais la distribution d’armes aux civils à tout va par les autorités ukrainiennes, sans même contrôler les identités, a abouti à alimenter le marché noir en armes de guerre, et à provoquer des tirs ou échanges de tirs meurtriers à cause de l’hystérie ambiante et des vols/pillages.

– Comme elle le fait depuis huit ans dans le Donbass, l’armée ukrainienne continue de cacher ses équipements militaires au milieu de bâtiments résidentielles ou d’infrastructures type école, maternelle, etc. Ainsi si la Russie répond aux tirs de ces pièces d’armement, Kiev aura de belles images à montrer d’écoles détruites.

