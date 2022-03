Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué mardi la position de l’Union européenne sur l’adhésion de son pays, alors qu’elle a décidé de se prononcer positivement sur la demande de Kiev d’adhérer à l’UE.

« Nous apprécions la décision de l’Union européenne de discuter de l’adhésion de l’Ukraine à celle-ci, et nous ne dicterons pas à l’Union européenne si elle accepte ou non l’adhésion de l’Ukraine », a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse.

Cependant, a-t-il ajouté, « ourquoi (l’Union européenne) est-elle préoccupée par l’adhésion de la Turquie ? La Turquie demande depuis longtemps l’adhésion à l’Union européenne, mais elle n’est pas encore devenue membre. »

Il a appelé la Russie et l’Ukraine à « travailler sur un cessez-le-feu ».

« Tous les acteurs de notre région et au-delà devraient donner la priorité à la paix et à la stabilité régionales, et les membres de l’Union européenne devraient montrer à la Turquie la même sensibilité qu’ils ont démontrée envers l’Ukraine », a ajouté le président turc.

Dans un contexte annexe, le Parlement européen a appelé à intensifier les efforts pour accorder à l’Ukraine le statut d’État candidat à l’adhésion à l’Union européenne, après que Kiev ait soumis une demande d’adhésion au bloc.

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu’il soumettait une nouvelle demande d’adhésion de son pays à l’Union européenne et a déclaré : « Nous appelons l’Union européenne à l’adhésion immédiate de l’Ukraine dans le cadre d’une nouvelle procédure spéciale ».

Il a ajouté : »Nous sommes reconnaissants aux partenaires de se tenir à nos côtés, mais notre objectif est d’être aux côtés de tous les Européens et, surtout, d’être sur un pied d’égalité. »

Source: Traduit d'AlMayadeen