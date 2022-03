Alors que l’opération russe en Ukraine entame son 13ème jour, les Etats-Unis s’inquiètent pour la vie du président ukrainien Volodymyr Zelinsky, et surtout pour sa succession au cas où il serait éliminé. Selon le site web de la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, il aurait échappé à trois tentatives d’élimination depuis le lancement de l’opération russe en Ukraine.

Zelensky: c’est peut-être la dernière fois

Des responsables américains ont confié pour le quotidien américain New York Times que Washington lui a fourni des équipements de communication codés pour garantir ses déplacements et ses contacts avec le président américain et les autres dirigeants du monde.

Le samedi dernier, lors d’une visioconférence avec des membres du Congrès américain, Zelensky s’est dramatisé sur son sort en leur disant que « c’est peut-être la dernière fois que vous me verrez vivant ».

Evoquant l’éventualité de l’élimination du numéro un ukrainien, le secrétaire d’état Anthony Blinken a soulevé un grand tollé lorsqu’il a dit que l’Ukraine dispose d’un plan pour maintenir le pouvoir au cas où Zelensky est assassiné.

« Les Etats-Unis voudraient que le pouvoir actuel perdure d’une certaine façon en Ukraine. je ne veux pas entrer dans les détails, les Ukrainiens disposent d’un plan à ce sujet », a-t-il dit lors d’une interview avec la chaine de télévision américaine CBS.

Selon la constitution ukrainienne, si le président est mort il est succédé par le chef du Parlement.

Le sort de Zelensky semble aussi avoir été évoqué lors de la rencontre entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président russe Vladimir Poutine qui selon les médias israéliens lui aurait fait part qu’il savait où se cache mais ne voudrait pas l’éliminer.

La prise d’Izioum et de Bucha

Concernant les développements sur le terrain, le correspondant de la télévision d’information libanaise al-Mayadeen, a rapporté que les forces russes avaient pris le contrôle d’Izioum, une ville de plus de 56 milles habitants située au sud-est de Kharkov.

Citant des sources ukrainiennes, il estime que cette décision coupera les voies d’approvisionnement des forces ukrainiennes dans le Donbass et ouvrira la voie vers Kharkov depuis le sud-est.

« Les forces russes avaient auparavant pris le contrôle de la ville de Bucha, située à 20 km de Kiev », a indiqué le maire de la ville cité par al-Mayadeen.

Le lundi 7 mars, le ministère russe de la Défense a déclaré que « l’armée russe a bombardé 2 396 cibles d’infrastructures militaires en Ukraine ».

Pentagone: pas encore d’activité russe à l’ouest

Depuis Washington, les Américains surveillent le cours de l’opération russe.

Un responsable du Pentagone a constaté que les forces russes ne se concentrent pas jusqu’à présent sur l’ouest de l’Ukraine et « nous n’avons perçu aucune activité militaire importante des forces russes là-bas ».

Sur les évolutions sur le terrain, il a dit ne pas voir de progrès important des forces russes au moins durant ces deux derniers jours « en raison de la résistance ukrainienne et en raison aussi des défis internes qui les concernent » selon ses termes.

Selon lui, la Russie a utilisé 625 missiles dont la plupart sont de moyenne et de courte portée, dont des Cruz.

USA: nous ne voulons pas de guerre entre les grandes puissances

Le secrétaire d’etat à la Défense américain Loyd Austin à quant à lui déclaré que son pays allait envoyer 500 soldats supplémentaires en Europe dès la semaine prochaine pour que les effectifs américains dans le continent auropéen atteigne les 100 mile.

Le 24 février dernier, le Pentagone avait annoncé l’envoi de 7000 militaires americains suppementaires en Allemagne pour rassurer cos allies des pays de l’Otan ».

Durant ces dernière semaines, le nombre total des militaires américains supplémentaires envoyés en Europe dans les pays voisins de la Russie et du Bélarus a atteint les 15 000.

Mais les Américains s’abstiennent toujours de faire intervenir leurs militaires directement dans ce conflit. Tandis que les combattants volontaires commencent à affluer vers ce pays. Les Américains refusent aussi jusqu’à présent d’impose une zone d’exclusion aérienne sur l’Ukraine.

Le lundi 7 mars, le chef d’état-major américain a exhorté les soldats de son pays en Europe à « montrer leur puissance et leur soutien à l’Otan pour empêcher une autre offensive russe et éviter l’éclatement d’une guerre entre les grandes puissances ».

« Depuis 1914, date du déclenchement de la première guerre mondiale et jusqu’en 1945, c’est-à-dire la fin de la seconde guerre mondiale, 150 millions de personnes ont été tuées . Nous ne voulons pas que cela se répète », a dit le général Mark Milley devant un parterre de soldats américains au sud de la Roumanie.

Poutine: seuls les professionnels

Ce mardi, le président russe a assuré que les soldats non professionnels ne participeront pas à l’opération russe en cours en Ukraine.

« Cette opération sera réalisée exclusivement avec les militaires professionnels… et les soldats de réserve ne seront pas appelés », a-t-il assuré.

Le président russe a lancé cette opération militaire en Ukraine le 24 février dernier, pour la démilitariser et veiller à ce qu’elle reste neutre et ne rejoigne par l’Otan.

Des corridors dans 5 villes. Plus de 2 millions de réfugiés

En ce mardi, les différents fronts ont connu une certaine accalmie due manifestement à l’ouverture de corridors humanitaires pour évacuer les civils. Ils ont été établis dans 5 villes: Kiev, Tchernivtsi, Soumy, Kharkov et Marioupol.

« Sans la participation de l’Ukraine, la partie russe a jusqu’à présent réussi à évacuer 173.773 personnes des zones de l’opération militaire spéciale des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk vers le territoire de la Russie, parmi lesquelles 44.187 enfants », a indiqué le ministère de la Défense.

Pour sa part, le vice-Premier ministre ukrainien Mikhailo Fedorov a déclaré que « les civils, y compris les citoyens indiens et chinois, seront évacués de la ville de Soumy vers Poltava ».

« Moscou et Kiev conviennent d’observer un cessez-le-feu le long du corridor humanitaire Soumy-Poltava », a déclaré Fedorov.

À son tour, la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, a déclaré que « les civils commenceront à quitter la ville assiégée de Soumy ce mardi, en vertu d’un accord avec la Russie sur la fourniture d’un couloir humanitaire pour la sortie en toute sécurité de la population ».

« Il a été convenu que le premier convoi commencera à partir à 10h00 (08h00 GMT) de Soumy, et les résidents locaux suivront dans des voitures privées », a déclaré Vereshuk dans un communiqué.

Selon l’ONU, le nombre des réfugiés ukrainiens a franchi le cap des 2 millions.

Source: Divers