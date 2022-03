Le mouvement de résistance palestinien le Hamas a déclaré qu’il suivait « avec une grande inquiétude les visites de responsables et de dirigeants de l’entité sioniste dans un certain nombre de pays arabes et islamiques, dont la plus récente est la visite du président de l’entité sioniste, Isaac Herzog, dans un certain nombre des pays de la région ».

Le Hamas a exprimé son regret pour « ces visites à nos frères dans les pays arabes et islamiques, que nous considérons comme une profondeur stratégique pour notre peuple palestinien et sa cause juste et nationale ».

Dans sa déclaration, le Hamas a réitéré « le rejet de toute forme de communication avec notre ennemi qui viole nos droits et poursuit son siège et son agression contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

De son côté, le mouvement du Jihad islamique en Palestine a dénoncé l’accueil de Herzog en Turquie, soulignant que « cette visite intervient sur fond de l’escalade agressive sioniste menée contre notre peuple à AlQuds, des plans de l’ennemi visant à judaïser les lieux saints et à profaner la mosquée bénie d’Al-Aqsa. Cet accueil représente un parti pris envers l’ennemi face au jihad du peuple palestinien ».

Et le Jihad d’ajouter : « chercher à rétablir les relations avec l’ennemi sous prétexte de l’intérêt de tel ou tel pays est une trahison d’AlQuds et de la Palestine ».

Pour leur part, les Comités de la résistance palestinienne ont affirmé que « recevoir le président sioniste en Turquie, à la lumière de l’escalade et du terrorisme sioniste contre toutes les composantes et les lieux saint du peuple palestinien est un acte rejeté et condamné ».

Rappelons que le président israélien Isaac Herzog est arrivé, le mercredi 9 mars, dans la capitale turque. Il s’agit de la première visite d’un haut responsable israélien en Turquie depuis 2008.

Avant de partir, Herzog a déclaré : « Les relations israélo-turques sont importantes pour les deux parties et pour toute la région ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen