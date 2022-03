Une raffinerie de pétrole à Ryad a subi une attaque de drone, a indiqué ce vendredi 11 mars un ministère saoudien, selon l’agence de presse officielle SPA, cité par l’AFP.

« La raffinerie de pétrole de Ryad a été attaquée par un drone, causant un incendie léger qui a été éteint », a déclaré le ministère de l’Energie, cité par l’agence, sans imputer la responsabilité de l’attaque aux forces yéménites.

Cet acte de « sabotage et de terrorisme » selon la SPA fait suite à une série d’attaques de riposte similaires contre des cibles militaires et économique saoudiennes menées par l’armée yéménite et Ansarullah.

Ces informations n’ont pas été commentées par les forces de Sanaa qui ont d’habitude de revendiquer toutes les opérations qu’ils lancent contre des cibles vitales en Arabie ou aux Emirats.

Une coalition militaire dirigée par Ryad, mène depuis mars 2015, une guerre destructrice contre le Yémen qui a couté la vie à des dizaines de milliers de civils et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Environ 13 millions de Yéménites se dirigent vers la famine en raison d’un conflit civil prolongé et d’un manque de financement pour l’aide humanitaire, a averti l’agence alimentaire des Nations Unies.