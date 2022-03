Le président chinois Xi Jinping a échangé vendredi des points de vue avec le président américain Joe Biden, à l’invitation de ce dernier, sur les relations sino-américaines et sur des questions d’intérêt commun.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi lors d’une conversation avec le président américain Joe Biden que la crise en Ukraine « n’est pas un événement que Pékin souhaite « .

M.Xi Jinping a déclaré, selon la télévision chinoise, que les événements montrent une fois de plus que les relations entre les pays ne doivent pas se résoudre ou évoluer vers une conflit armé ».

Le président chinois a souligné à son homologue américain la nécessité « d’orienter les relations bilatérales vers la bonne voie », notant que « la paix est la valeur la plus importante pour la communauté internationale, et aucune partie n’est interessée par les conflits ».

Le président chinois a ajouté : « Pékin et Washington doivent assumer leurs responsabilités internationales et déployer des efforts pour préserver la paix mondiale ».

L’appel téléphonique entre les deux présidents a été suivi de manière car il est le premier depuis l’opération militaire russe en Ukraine, qui a débuté le mois dernier.

Les responsables américains ont mis en garde la Chine des « répercussions graves » si elle fournissait à la Russie une aide militaire ou financière dans l’opération militaire.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman a déclaré à la chaine satellitaire américaine MSNBC que « son pays est prêt à imposer des sanctions à la Chine » et a exhorté Pékin « à se tenir aux côtés de l’Ukraine ».

« La Chine doit comprendre que son avenir est avec les États-Unis, avec l’Europe et avec d’autres pays développés et en développement dans le monde (…) et que son avenir n’est pas avec Vladimir Poutine », a déclaré Mme Sherman.

Pékin avait précédemment rejeté les commentaires occidentaux selon lesquels « elle a choisi le mauvais camp dans la guerre ».

L’assistante de la ministre chinoise des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré dans un tweet que « les allégations selon lesquelles son pays est « du mauvais côté de l’histoire sont arrogantes… Les États-Unis sont du mauvais côté de l’histoire ».

Source: Traduit à partir de Sputnik Arabic