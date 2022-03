Sanaa a suspendu pour trois jours ses attaques contres des sites saoudiens sur le sol saoudien et posé ses conditions pour les arrêter définitivement.

« Nous annonçons l’arrêt des frappes balistiques et de drones et les actions militaires en direction de l’Arabie saoudite, par terre, mer ou air, pour 3 jours », a déclaré Mahdi al-Machatt , le chef du Haut-conseil politique de Sanaa, le samedi 26 mars.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de Sanaa avaient mené des attaques de grande envergure aux missiles balistiques et aux drones contre plusieurs installations et sites saoudiens dont les réservoirs d’Aramco de Djeddah.

M. Machatt a assuré que Sanaa est prête à transformer cette annonce temporaire en « un engagement définitif et stable au cas où l’Arabie saoudite s’engage à mettre fin au blocus et à stopper ses raids sur le Yémen définitivement ».

Il a précisé que la suspension de 3 jours des opérations militaires englobent aussi les fronts de Ma’rib, province située à l’est de Sanaa, presqu’entièrement conquise par les Forces de l’armée et d’Ansarullah a l’exception de sa capitale, « conformément à l’initiative lancée par sayed Abdel Maek al-Houthi concernant Ma’rib et dont nous attendons la réponse».

En août 2021, le chef d’Ansarullah Abdel Malek Badreddine al-Houthi avait proposé une initiative formée de 9 points sur une solution pour cette province stipulant l’arrêt des opérations militaires et la lutte contre al-Qaida et Daech.

Machatt a tenu ces propos le samedi 26 mars lors de la marche organisée dans la capitale Sanaa, pour la commémoration de la Journée de la Résistance nationale.

« Pendant ces années de résistance, nous nous sommes trouvés ainsi que notre peuple face à une offensive haineuse qui vise toutes les subsistances de la vie avec un soutien mondial regrettable… Prendre la décision de l’affrontement, à la lumière de cette réalité, était une forme de courage qui exprime la foi, l’authenticité et la conscience vivante de notre peuple. »

S’adressant au peuple yéménite, il a ajouté : « Grâce à Dieu et a Son assistance, vous avec résistez comme les montagnes et avez préféré la mort debout comme des arbres. Aujourd’hui, vous vous tenez au seuil de la huitième année, au bord des rives de la victoire avec une volonté inébranlable et les têtes de ceux qui ne s’inclinent que devant Dieu ».

Et de poursuivre dans son discours : « la résistance de notre peuple lui a accordé sur le plan stratégique des acquis inestimables… vous avez édifié une armée importante qui a de l’expertise, qui est capable de défendre ces acquis et de réaliser les grands exploits. ».

Selon lui « l’étranger ne peut plus tromper notre peuple, quelque soit ses déclarations alléchantes et mensongères. L’étranger ne peut plus définir pour l’homme yéménite ses concepts de leadership, de gouvernance et de gestion ».

Et M. Machatt de conclure : : « Nous ne célébrons pas la guerre, mais plutôt notre fermeté, ainsi que les significations et les gains associés à cette fermeté. Cette fermeté représente aujourd’hui un témoignage vivant de la vraie providence divine, de la sagesse bénie de notre chef, de la grandeur de notre peuple et de la vaillance de ses combattants.»

Engagement à la cause palestinienne et au front de la résistance

A l’occasion de la Journée de la Resistance nationale, plusieurs villes yéménites ont été le théâtre de manifestations importantes pour protester contre la guerre et l’embargo imposés depuis 7 ans à leur pays.

La marche la plus importante a eu lieu dans la capitale Sanaa.

Un communiqué a été publié par les organisateurs:

« Le choix de la confrontation et de la persévérance a été le bon choix qu’il faut poursuivre. Les Yéménites sont disposés a exécuter les directives du commandant de la révolution pour consolider les fronts militaires, sécuritaires, économiques et médiatiques et sur tous les fronts de la confrontation ».

Il a appelé la coalition saoudienne à mettre fin a son offensive contre leur pays, à suspendre l’embargo et à tirer des leçons de ce qu’il s’est passé ces dernières années.

Et le texte de conclure : « Nous réaffirmons notre position de principe à l’égard des questions qui touchent à notre oumma, à leur tête la cause palestinienne. Les Yéménites resteront engagés à leur promesse d’être au côté de la résistance palestinienne et de l’axe du Jihad et de la résistance »