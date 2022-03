Khaled al-Batsh, membre du Bureau politique du mouvement de résistance palestinienne Jihad islamique, a assuré à la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen que « la bataille avec l’occupation est ouverte, et il n’y a pas d’autre choix que la résistance, car toutes les autres options se sont avérées infructueuses ».

Khaled al-Batsh, a affirmé que « les récentes opérations de guérilla sont une réponse à la récente incursion sioniste, aux tentatives de confiscation des terres et au nettoyage ethnique, et à la normalisation par certains arabes avec Israël ».

M. Al-Batsh a expliqué, dans une interview exclusive à Al-Mayadeen, ce jeudi soir, que « les opérations est le résultat de l’ingéniosité des résistants, et non seulement un échec sécuritaire israélien », félicitant « les progrès dans la performance de la résistance et la détermination du peuple palestinien à répondre à l’agression. »

Il a souligné que « l’axe de la résistance est aujourd’hui plus fort et plus confiant, elle ne manque pas d’argent, d’hommes ou d’équipements. Par conséquent, lorsque le moment de la décision viendra, tous les détails se réveleront à l’opinion publique ».

Et de poursuivre: « L’ennemi doit comprendre que la résistance est prête et qu’elle peut mener deux ou trois batailles, si nécessaire, afin de protéger notre peuple en Palestine ».

Il a indiqué : « Notre peuple dans les territoires (occupés) de 48 a prouvé qu’il est la garantie pour la libération de la Palestine, et donc il y a un retour à l’origine du conflit de l’ensemble national palestinien ».

Il a souligné que « l’occupation ne peut plus dominer à elle seule sur le terrain, que ce soit en Cisjordanie occupée ou dans l’intérieur occupé, cela n’est plus acceptable au niveau national « .

Il a noté: »Nous sommes les fils d’un peuple, nous avons une cause et une occupation. L’occupation pensera-t-elle à prendre d’assaut Jénine, et la résistance en Cisjordanie et à Gaza sera-t-elle réduite au silence ? »

Al-Batsh a souligné que « le vrai danger ne vient pas de l’Iran, qui n’a envahi aucun pays arabe depuis la révolution iranienne, mais plutôt d’Israël, qui a étouffé Al-Aqsa, l’église de la résurrection et le mur Occidental et la Palestine. »

La rencontre d’Al-Nakhla avec Sayyed Nasrallah confirme l’unité de la résistance et des fronts

Khaled al-Batsh a commenté la rencontre qui a réuni le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, et le secrétaire général du Jihad islamique, Ziad al-Nakhalé, expliquant qu' »elle confirme l’unité de la résistance et des fronts , sachant que la coordination se poursuit, et que l’axe de la résistance se renforce, elle est une réponse à la conférence du Néguev », qu’il a qualifié comme « le sommet du mal et de la honte ».

Source: Traduit d'AlMayadeen