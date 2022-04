Une nouvelle suggestion a été proposée en Russie pour contrer les sanctions prises par les Occidentaux contre elle, sur fond de guerre en Ukraine.

Elle a été faite par le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, qui a proposé au président russe Vladimir Poutine que la Russie limite la vente de produits agricoles aux « pays amis uniquement ».

« Nous ne fournirons de la nourriture et des produits agricoles qu’à nos amis… Heureusement, nous en avons beaucoup, et ils ne sont pas du tout en Europe ou en Amérique du Nord », a déclaré sur les réseaux sociaux Medvedev qui a été président de 2008 à 2012.

Il a poursuivi : « La priorité dans l’approvisionnement alimentaire sera pour le marché local et le contrôle des prix locaux », ajoutant que les approvisionnements agricoles aux « amis » se feront en roubles et dans leurs monnaies nationales à des taux convenus.

Medvedev a rappelé que la Russie avait interdit la plupart des importations alimentaires occidentales en 2014, lors de l’annexion de la Crimée et qu’elle pourrait désormais élargir davantage la liste.

La Russie est déjà un important fournisseur de blé pour l’Afrique et le Moyen-Orient, tandis que l’Union européenne et l’Ukraine sont ses principaux concurrents dans le commerce du blé.

La Russie utilise des quotas et des taxes sur les exportations de céréales depuis 2021 pour tenter de contenir la hausse des prix alimentaires sur le marché intérieur. La monnaie de paiement peut en effet varier dans chaque contrat d’exportation de céréales, selon les besoins des acheteurs et des vendeurs.

Les commentaires de Medvedev interviennent après la décision prise par Moscou de facturer les ventes de son gaz en roubles russes et non plus en dollars ou en euros.

Toujours à propos des sanctions, le haut-responsable du ministère russe des Affaires étrangères Nikolaï Coprenits a assuré que son pays saura riposter à l’Union européenne, «peut-être prendra-t-elle conscience que la confrontation avec la Russie n’est pas en sa faveur ».

« Les actions de l’UE ne resteront pas sans réponse. Les sanctions irresponsables que Bruxelles impose affecteront la vie de tous les jours de Européens », a-t-il averti.

Source: Médias