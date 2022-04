Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi la Chine et l’UE à renforcer la communication sur leurs relations et les grandes questions concernant la paix et le développement dans le monde, et à jouer un rôle constructif en apportant des facteurs de stabilisation dans un monde turbulent.

M. Xi a fait ces remarques lors de sa rencontre par liaison vidéo avec le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Il a rappelé sa visite au siège de l’UE il y a huit ans, durant laquelle il a suggéré que la Chine et l’Europe travaillent ensemble pour construire un pont d’amitié et de coopération à travers le continent eurasiatique, développer un partenariat Chine-UE de paix, de croissance, de réforme et de civilisation, et forger un partenariat stratégique global Chine-UE d’une plus grande influence mondiale.

La vision de la Chine reste inchangée. Elle est devenue plus pertinente dans les circonstances actuelles, a ajouté M. Xi.

D’après lui, la crise ukrainienne vient s’ajouter à une pandémie prolongée de COVID-19 et à une reprise mondiale chancelante. Dans un tel contexte, la Chine et l’UE, en tant que deux forces majeures, deux grands marchés et deux grandes civilisations, doivent renforcer la communication sur leurs relations et les grandes questions concernant la paix et le développement dans le monde, et jouer un rôle constructif en mettant des facteurs de stabilisation dans un monde turbulent.

Selon lui, depuis l’année dernière, les relations Chine-UE ont fait de nouveaux progrès malgré les défis, et la coopération bilatérale a obtenu de nouveaux résultats en dépit des difficultés. Il a été prouvé que la Chine et l’UE partagent de vastes intérêts communs et une base solide de coopération. Ce n’est qu’à travers la coopération et la coordination que les deux parties peuvent résoudre les problèmes et relever les défis.

Notant la cohérence et la continuité de la politique chinoise sur l’UE, M. Xi a appelé l’UE à se forger sa propre perception de la Chine, à adopter une politique indépendante sur la Chine et à travailler avec la Chine pour une croissance stable et soutenue des relations Chine-UE.

Source: French.xinhuanet.com