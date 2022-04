Le conseiller diplomatique du président des Émirats, Anwar Gargash, a déclaré que les « Émirats arabes unis cherchent à construire des ponts avec tous leurs voisins et qu’ils ne seraient une source de préoccupation pour aucun pays, y compris l’Iran ».

Il a ajouté » un sentiment de responsabilité partagée régne dans la région en faveur de la stabilité et la prospérité du système régional à la lumière de l’accélération des changements internationaux », soulignant » la création de plates-formes régionales de coopération et de dialogue entre les pays de la région, y compris la Turquie et l’Iran est incontournable, sachant que cette coopération doit être fondée sur le principe de renonciation à la violence et du respect de la souveraineté des pays , ouvrant des perspectives de coopération économique pour garantir une prospérité régionale pour que tous les pays en bénéficient ».

Il a poursuivi : « Les Émirats arabes unis cherchent toujours à résoudre leurs différends avec l’Iran par la politique et la diplomatie, voire à réduire ces différends. Les Émirats arabes unis tiennent à leurs relations avec la Turquie, l’Iran et les pays arabes ».

Il a ajouté que « la crise ukrainienne a des répercussions sur le dossier alimentaire, pas seulement militaire et politique, et l’hégémonie occidentale sur le système international connait ses derniers jours ».

M. Gargash n’a pas mentionné la normalisation des relations de son pays avec l’entité sioniste, sans oublier la fourniture de capacités à cette entité hostile en ouvrant des bureaux et des représentations aux Emirats pour être un tremplin pour conspirer contre les peuples de la région.

Dans son discours, M.Gargash n’a pas non plus mentionné la guerre et l’agression auxquelles participent les Émirats arabes unis contre le peuple yéménite opprimé, qui souffre des répercussions de cette agression brutale.

Source: Farsnews