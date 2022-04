Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, ont annoncé ce vendredi 15 avril avoir saisi un «navire de contrebande de carburant» dans le Golfe et arrêté ses sept membres d’équipage.

«Les forces navales ont saisi dans le Golfe persique un navire transportant du pétrole de contrebande», a affirmé un responsable des relations publiques des gardes, Gholamhossein Hosseini, cité par l’agence officielle Irna.

250.000 litres

«Lors de l’inspection, 250.000 litres de carburant de contrebande ont été découverts», a-t-il dit, ajoutant que «sept membres d’équipage avaient été arrêtés». «La lutte contre la contrebande, en particulier de carburant, dans le Golfe persique est l’une des missions importantes de la marine des Gardiens», a souligné ce responsable.

Il n’a précisé ni la date de saisie du bateau ni l’origine du navire ou la nationalité des membres d’équipage.

Ce nouvel arraisonnement fait suite à une vague de saisies de navires dans les voies maritimes desservant le Golfe, où une grande partie du pétrole mondial est produite et expédiée.

La semaine dernière, l’Iran a annoncé la capture d’un bateau étranger transportant plus de 220.000 litres de carburant de contrebande et l’arrestation de ses 11 membres d’équipage, sans donner plus de détails.

Source: Avec AFP