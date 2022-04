Dans un communiqué, le Hezbollah a fermement condamné « l’incendie d’exemplaires du Noble Coran par certains extrémistes en Suède », la qualifiant « de violation flagrante contre la foi des musulmans, une humiliation délibérée de leur religion et une grave insulte au Livre de Dieu qui ne peut être tolérée ou ignorée ».

Le texte souligne: « cet acte est une répétition des précédentes tentatives méprisables et des dessins infâmes qui visaient le plus messager de Dieu Mohammad » (la paix soit sur lui).

Dans son communiqué, le Hezbollah a appelé « les autorités suédoises à poursuivre en justice les auteurs et à leur imposer les sanctions les plus sévères pour empêcher la répétition de tels incidents haineux », appelant « à s’inspirer des nobles principes humanitaires énoncés dans le Saint Coran, qui encouragent le dialogue, la tolérance et l’acceptation de l’autre ».

Le communiqué a exhorté » de mettre en oeuvre un des plus large campagne de dénonciation et de condamnation par l’ensemble de la Oumma islamique, de l’Organisation de la coopération islamique, de la Ligue des États arabes, sans oublier les références religieuses, les organes islamiques suprêmes, les érudits religieux, les partis et forces politiques, et tous les acteurs internationaux défendeurs des droits de l’Homme et organisations de défense des droits de l’Homme ».

Source: Al-Manar