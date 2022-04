Un responsable du Pentagone a fait état de progrès dans la préparation de cours de formation pour les militaires ukrainiens pour utiliser les Howitzer, les systèmes d’artillerie fournis par les États-Unis.

Lors d’un point de presse lundi 18 avril, le porte-parole du département américain de la Défense John Kirby a suggéré que le processus de formation des soldats ukrainiens sur ces systèmes se déroulerait en Europe de l’Est. Il a précisé que ce sont les Ukrainiens qui ont demandé ces obusiers indiquant que la cargaison comprendra 18 pièces et 40 mille cartouches.

Il a expliqué que « le processus de formation à l’artillerie ne prendra pas longtemps ».

En outre, il a admis que la Russie a bombardé des cibles militaires lors de frappes contre Kiev et Lviv au cours des 72 dernières heures.

Evoquant le croiseur russe Moskva qui a coulé la semaine passée dans une frappe ukrainienne, il a aussi assuré qu’il ne comportait pas d’armes nucléaires.

« La Russie continue de déplacer le commandement, le contrôle, l’artillerie et d’autres facteurs militaires dans la région du Donbass en vue d’une attaque, et elle a envoyé 11 bataillons de combat supplémentaires en Ukraine au cours du week-end », a-t-il ajouté.

Le responsable américain a affirmé que les sanctions américaines et européennes ont limité la capacité de la Russie à réapprovisionner les stocks de munitions à guidage de précision, en raison d’un manque de composantes, et qu’elles limitent la production de la défense en général de la Russie, soulignant que la Russie a effectué environ 200 sorties au-dessus de l’Ukraine dans les dernières 24 heures.

Il a souligné que « des bombardiers russes ont mené des frappes de longue portée sur les villes de Kiev et de Lviv au cours des deux derniers jours et ont ciblé des installations militaires.

» Nos estimations indiquent que la Russie compte désormais 76 bataillons de combat à l’intérieur de l’Ukraine, soit une augmentation de 11 depuis la semaine dernière, et elle continue de renforcer ses forces dans l’est et le sud de l’Ukraine, et n’a pas encore d’unités dans le nord, près de la capitale, Kiev », a-t-il poursuivi.

Il a confirmé l’arrivée dans la région, le dimanche 17 avril, de 4 avions d’aides militaires du montant de 800 millions de dollars. Selon lui, un cinquième avion arriverait dans les prochaines 24 heures.

Assurant que presque toutes les frappes aériennes russes étaient concentrées sur Marioupol, il a dit que si Marioupol tombe aux mains des Russes, cela signifie qu’environ 12 bataillons de combat russes seront disponibles pour se déplacer et combattre ailleurs ».

Source: Médias