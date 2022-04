Israël a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une série de raids aériens près de la capitale Damas, causant la mort de 4 soldats syriens selon l’agence syrienne officielle Sana.

« Vers 00h41 aujourd’hui, l’ennemi israélien a effectué une attaque aérienne avec des rafales de missiles depuis le lac de Tabarayya (Tibériade), ciblant certains points à proximité de Damas », a rapporté l’agence citant des sources du ministère syrien de la Défense.

Ce dernier a assuré que ses antiaériens ont abattu la plupart des missiles. « Après avoir examiné les séquelles de l’offensive, il s’est avéré que 4 soldats sont tombés en martyrs et trois autres ont été blessés, en plus des pertes matérielles », a précisé la source militaire.

Dans les détails, des sources ont précisé pour la télévision libanaise d’information al-Mayadeen que « l’agression israélienne s’est déroulée en deux étapes et a visé plusieurs sites et points de la périphérie nord et ouest de la capitale, où de violentes explosions ont retenti, et leurs bruits ont été entendus dans de vastes zones de Damas et de sa campagne ».

Les sources ont souligné que « le premier ciblage est venu depuis le lac de Tibériade dans les territoires occupés, en direction des environs de Qodsaya, Jamaraya, l’aéroport militaire d’Al-Mazzeh et les pentes du mont Qasioune », notant que « la défense aérienne syrienne a abattu au moins 5 missiles. »

Et de poursuivre : « Alors que la deuxième vague a été lancée depuis la colline occupée d’Abou al-Nada à la périphérie de la ville de Quneitra en direction la région surplombant l’autoroute Damas-Beyrouth. »

Les sources ont ajouté que « les défenses aériennes syriennes ont abattu un certain nombre de missiles, mais certains d’entre eux ont atteint leurs cibles et mis le feu, en particulier à l’ouest de Damas ».

En outre, des sources locales à Quneitra ont déclaré qu' »un avion de reconnaissance israélien a survolé hier après-midi la région de Qir al-Nafl au nord de la ville de Hader dans la campagne nord de Quneitra, puis s’est rendu dans la soirée vers le Majdal Shams occupé ».

Pour sa part, le porte-parole des forces d’occupation israéliennes Avichaï Adrai a révélé qu’un drone israélien a été abattu au dessus de la Syrie, pendant qu’il effectuait une activité routinière dans l’espace aérien syrien.

L’attaque israélienne de cette nuit est la troisième du genre en ce mois d’avril et la dixième depuis le début de l’année 2022.

Source: Médias