Malgré les mesures de sécurité draconiennes prises par l’occupation israélienne, plus d’un quart de million de Palestiniens ont célébré dans la nuit de mercredi à jeudi, « laylat al-Qadr », la Nuit de la Destinée (ou Nuit du Destin) dans l’esplanade des Mosquées dans la ville sainte d’al-Qods.

Selon l’Administration du Leg islamique de la ville sainte d’al-Qods, « quelque 250 mille palestiniens ont célébré la nuit d’al-Qadr dans la mosquée al-Aqsa »

Chez les Musulmans sunnites cette nuit qui est considérée comme la meilleure de toutes les nuits du mois de Ramadan, et pendant laquelle sont effectuées des prières et des invocations, est fixé pour la 26eme nuit du mois de Ramadan.

Selon les médias palestiniens, la ville sainte a été le théâtre d’un véritable raz-de-marée humain en provenance de la Cisjordanie occupée et des territoires de 1948. Des centaines de bus transportant les fidèles depuis les villes de Nazareth, Oum al-Faham, le Néguev.

Des milliers de Palestiniens ont traversé le passage de Qalandia, au nord d’al-Qods, à destination de la mosquée al-Aqsa.

Les soldats israéliens en service sur le check-point israélien établi à Beit al-Faham ont volontairement harcelé les Palestiniens et interdit à un grand nombre d’entre eux de se rendre à l’esplanade.

A noter que les autorités israéliennes de l’occupation autorisent aux hommes de plus de 60 ans et aux femmes de tous âges de se rendre à la mosquée sainte, mais elles l’interdisent aux hommes de moins de 40 ans, et ne le permet à ceux entre 40 et 60 ans qu’avec des permis.

Pendant les invocations qui ont précédé les prières al-Tarawih du mois de ramadan, les fidèles ont crié : « nous sacrifierons nos âmes et notre sang pour al-Aqsa ».

Source: Médias