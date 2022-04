Le Yémen a célébré en grandes pompes la journée mondiale d’al-Qods proclamée par le fondateur de la république islamique en Iran l’imam Khomeiny.

« Notre cause centrale et unificatrice est al-Qods et la Palestine », a été le slogan des marches massives qui ont été organisées dans 60 endroits de 13 provinces yéménites en ce dernier vendredi du mois de Ramadan.

Selon les médias yéménites, un communiqué final a été publié par les parties organisatrices.

Il comprend les idées suivantes :

« Cette célébration est un renouveau de l’esprit du jihad et une mobilisation générale de la nation pour prendre ses responsabilités contre les Etats-Unis, Israël et ceux qui sont dans leur orbite.

== la Palestine est une cause juste et véridique qui est vouée à être victorieuse, et le sort de l’entité israélienne temporaire est sa disparition

== la sécurité et la stabilité dans la région ne peuvent être obtenues qu’en supprimant l’usurpation entité israélienne de l’existence.

== il n’y a aucune excuse pour qu’un pays islamique ou un peuple musulman soit en dehors de l’équation du conflit contre l’ennemi israélien et l’Occident arrogant

== la nation islamique doit se sentir responsable envers l’ennemi israélien et américain qui nous combattent de tous leurs efforts.

Et il a ajouté que « la bataille avec l’ennemi israélien est une bataille ouverte et civilisée dans tous les domaines », dénonçant « toutes les manifestations et démarches de normalisation avec l’ennemi israélien ».

== la normalisation est une trahison majeure de la cause palestinienne et un coup perfide dans le dos du peuple palestinien et de la oumma islamique

== les options pour se soustraire à la responsabilité, le silence et la reddition sont des options qui favorisent l’ennemi.

== Nous affirmons que nous, en tant que peuple yéménite, sommes une partie essentielle de l’Axe de la résistance et du jihad, et nous resterons intégrés à tous les peuples libres de la nation, dans un front uni contre l’ennemi israélien

== notre cause centrale et universelle est al-Qods et la Palestine.

Le communiqué a réitéré son soutien à l’équation annoncée par le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, l’an dernier, pendant la bataille Épée al-Qods et selon laquelle tout préjudice porté à la mosquée Al-Aqsa et la ville sainte al-Qods signifie « une guerre régionale ».

« Le peuple yéménite, au côté de l’Axe de la résistance, sera toujours présent pour accomplir son devoir de renforcer cette équation jihadique dissuasive », a conclu le texte.

