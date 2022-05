Lors des festivités organisées ce lundi après-midi dans la ville de Nabatiyeh au sud du Liban pour célébrer la victoire foudroyante de la liste électorale du Hezbollah et du mouvement Amal dans la circonscription Sud-Liban III, l’élu Mohamad Raad a adressé une mise en garde aux adversaires du Hezbollah, notamment au parti des Forces libanaises de Samir Geagea :

« Si vous ne voulez pas collaborer avec vos partenaires dans l’enceinte parlementaire, cela veut dire que voulez vous isoler de nouveau et conduire le Liban vers le pire, c’est ce à quoi planifient les Israéliens et les Américains. Faites attention à ne pas être le combustible d’une guerre civile vers laquelle les Israéliens veulent vous conduire dans ce pays », a-t-il dit.

Il a ajouté : « À nos adversaires politiques qui se targuent d’avoir remporté (le scrutin) sans preuve à l’appui, nous leur disons : nous vous accepterons en tant qu’adversaires dans l’enceinte parlementaire mais nous n’admettrons jamais que vous soyez les boucliers des Israéliens et de ceux qui sont derrière eux. En partant de ce principe, faites attention à votre discours, à votre comportement politique et à l’avenir de votre pays. Nous aspirons à l’unité nationale et à la cohabitation. Nous tendons les bras pour sauver notre pays que personne ne peut faire chanter ni faire plier. Si vous voulez être nos partenaires, vous serez les bienvenus. Sinon faites attentions vers où vous allez conduire le pays. La paix civile est une ligne rouge. Ne laissez pas les ennemis et les adversaires de ce pays vous inciter à jouer le jeu de saboter la paix civile. Parce que nous pressentons ceci dans vos positions et les déclarations exprimées par les médiocres parmi vous. Les grands pourraient se tromper et suivre les médiocres à un moment donné ».

Et de conclure son intervention : « Nous vous disons encore une fois, ne faites pas de nouveau de mauvais calculs . Soyez sur vos gardes, soyez sur vos gardes ».

A noter que le député Mohamad Raad qui a été le chef du bloc parlementaire du Hezbollah entre 2018 et 2022, a obtenu le score le plus important à l’échelle de tout le Liban, avec plus de 46 mille voix.

Il s’était présenté à la tête d’une liste mixte formée de membres du Hezbollah et du mouvement Amal dans la circonscription Sud-Liban III (Hasbaya-Marjeyoune-Nabatiyeh-Bint Jbeil)

Selon un bilan pas encore définitif, trois autres candidats du Hezbollah dans trois autres circonscriptions électorales ont aussi obtenu le score le plus important en chiffres d’électeurs.

C’est le cas de Rami Abou Hamdane qui s’est présenté à Zahlé (Békaa I) , de Hussein Haj Hassan qui s’est présenté dans Baalbak-Hermel et d’Amine Cherri qui s’est présenté à Beyrouth II. Ils sont tous les trois classés premiers. Sans oublier Raed Berro, le candidat du Hezbollah à Jbeil-Kesrouan qui en seconde position, en termes de chiffres d’électeurs.

Source: Médias