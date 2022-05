Les médias israéliens ont rapporté lundi que pour la première fois depuis le début des attaques en Syrie, une batterie russe S-300 a tiré un missile sur des chasseurs israéliens, lors de la récente attaque contre Masyaf.

Le correspondant aux affaires militaires de la Treizième chaîne israélienne, Alon Ben David, a déclaré que « pour la première fois, depuis le début des attaques en Syrie, une batterie russe a tiré un missile S-300 sur des avions de l’armée de l’air israélienne ».

Samedi dernier, le ministère russe de la Défense a révélé que « des chasseurs F-16 israéliens ont tiré 22 missiles sur les sites du Centre de recherche scientifique syrien à Masyaf et sur le port de Banias, et 16 d’entre eux ont été détruits ».

Le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation en Syrie, le contre-amiral Oleg Zhuravlev, a déclaré que « six chasseurs F-16, appartenant à l’armée de l’air israélienne, ont attaqué le 13 mai, entre 20h25 et 20h32 heure locale, les sites du Centre de recherche. »

Zhuravlev a affirmé que « les forces de défense aérienne de la République arabe syrienne ont réussi à détruire 16 missiles et un drone lancés par « Israël » dans cette agression.

L’officier russe a indiqué que « suite aux frappes aériennes israéliennes, trois soldats syriens et deux employés civils ont été tués, deux soldats syriens ont été blessés et les entrepôts d’équipements spéciaux du Centre de recherche scientifique syrien ont été endommagés ».

Damas a annoncé « 5 martyrs et 7 blessés dans l’attaque israélienne contre la région centrale » et a appelé « l’ONU et le Conseil de sécurité à condamner les attaques d’Israël contre la souveraineté syrienne ».

Source: Traduit d'AlMayadeen