La Russie a annoncé ce mardi 17 mai avoir ciblé des cargaisons d’armes américaines et européennes, près de la ville de Lvov (Lviv), dans l’ouest de l’Ukraine.

« Des cargaisons d’armes américaines et européennes ont été ciblées et détruites près de la ville de Lvov avec des missiles de croisière Kalibr », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon le texte, des missiles aériens de haute précision de l’armée de l’air russe ont également visé deux postes de commandement et un centre de communication, dont la 30e brigade mécanisée dans la région de Bakhmut, 28 zones de rassemblement militaire et deux dépôts des forces armées ukrainiennes.

Les États-Unis et un certain nombre de pays européens, menés par l’Allemagne et la Grande-Bretagne, fournissent à Kiev des armes de pointe.

Le 15 mai, l’ambassade des USA à Kiev a annoncé la livraison de 89 canons Howitzers M777 à l’Ukraine sur les 90 prévus.

« Tous les obusiers que les États-Unis se sont engagés à envoyer en Ukraine ont été reçus par Kiev, à l’exception d’un seul », a précisé l’ambassade indiquant que « beaucoup de ces canons ont été déployés sur les lignes de front ». Le 9 mai dernier, Washington avait annoncé avoir entrainé 300 ukrainiens au maniement de ces canons.

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a indiqué que ses forces ont tué, au cours des dernières 24 heures, « plus de 470 militants extrémistes, et désactivé 68 unités de matériel militaire ».