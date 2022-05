Le Fonds monétaire international (FMI) doit entamer mercredi des discussions avec le Pakistan autour d’une nouvelle aide économique, sur fond d’inquiétudes sur le rythme des réformes dans ce pays d’Asie du sud.

Le Pakistan a eu à plusieurs reprises recours aux programmes du FMI pour soutenir son économie plombée par la dette, une inflation galopante et une dévaluation de sa monnaie, la roupie.

Les discussions entre représentants du fonds et responsables pakistanais doivent s’ouvrir à Doha au Qatar, et se prolongeront la semaine prochaine, a précisé le ministère pakistanais des Finances.

Le principal point de friction porte sur le montant des subventions pakistanaises au secteur de l’énergie, essence et électricité, sur lequel le ministre des Finances Miftah Ismail dit vouloir que les deux parties trouvent un compromis.

« Le gouvernement va tenter de convaincre le FMI que pour des raisons de stabilité politique, il est important de garder au moins certaines de ces subventions », a jugé l’économiste Shahrukh Wani.

« Le FMI dira probablement, et avec raison, qu’elles ne sont pas soutenables et qu’elles devraient être supprimées pour alléger le déficit budgétaire et commercial », a-t-il ajouté.

Une aide du FMI de six milliards de dollars, signée par l’ancien Premier ministre Imran Khan en 2019 n’a jamais été totalement mise en oeuvre, le gouvernement d’Islamabad ayant renoncé à sa promesse de réduire certaines de ces subventions et d’augmenter les recettes fiscales.

Islamabad a reçu jusqu’à présent la moitié de ce programme d’aide, le reste étant normalement dû plus tard cette année.

Les responsables pakistanais souhaitent une prolongation de ce programme jusqu’en juin 2023, ainsi que le versement d’une prochaine tranche d’un montant d’un milliard de dollars.

Source: AFP