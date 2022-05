Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a annoncé jeudi que les informations sur l’utilisation par la Russie du système S-300 contre des avions israéliens en Syrie étaient « fausses ».

Bogdanov a commenté ces rapports en disant: « Bien sûr, je ne le pense pas. Mais il est nécessaire de clarifier cela avec nos collègues militaires. Je pense que ce sont des nouvelles complètement fausses. »

Ce sont les médias israéliens qui ont avancé que la Russie avait tiré un missile depuis la batterie S-300, contre des chasseurs israéliens lors de la récente attaque contre Masyaf en Syrie.

Le ministère russe de la Défense avait révélé que des chasseurs F-16 israéliens avaient tiré 22 missiles sur les sites du Centre de recherche scientifique syrien à Masyaf et du port de Banias, et 16 d’entre eux avaient été détruits.

Dans un autre contexte, Bogdanov a déclaré que Moscou « attend une position plus objective d’Israël sur le conflit en Ukraine », notant que Moscou était « déçu » par les déclarations antirusses d’un certain nombre de responsables israéliens, qui « ne correspondent pas à la nature des relations amicales » entre les deux pays.

Les relations russo-israéliennes connaissent une tension notable après que de hauts responsables israéliens, dont le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid, ont affirmé que la Russie « avait commis des crimes de guerre en Ukraine ».

Israël a récemment envoyé une aide militaire à l’Ukraine, dont 2 000 casques et 500 vestes de protection, et les a livrés aux services d’urgence et aux organisations civiles du pays.

En outre, Bogdanov a révélé que Moscou « essaiera de persuader la Turquie d’ouvrir son espace aérien pour les avions russes qui se rendent en Syrie », notant que « la fermeture de l’espace aérien entrave le travail des bases russes en Syrie ».

Bogdanov a conclu en disant : « Les contacts sont en cours. Nous pensons que nos partenaires turcs prendront la bonne décision ».

