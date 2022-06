Le site en ligne russe vz.ru a répertorié les raisons de la lenteur de l’opération spéciale en rapportant le point de vue du Kremlin. Selon lui, ce dernier avance comme cause entre autres, une logique humanitaire, par la volonté de sauver un maximum de vies civiles, c’est-à-dire la population des territoires libérés.

C’est pourquoi l’armée russe veille à ne pas utiliser l’artillerie lourde dans les villes, sur les immeubles résidentiels où les militaires ukrainiens sont installés sous le couvert des habitants.

Le site indique une autre cause de nature étatique.

« Le fait est que pour la Russie, il ne s’agit pas de territoires étrangers avec une population étrangère (comme cela a été le cas pour les États-Unis en Irak et en Afghanistan, lorsqu’ils ont rasé les villes locales sans aucun égard pour les Arabes ou les Pachtounes qui leur étaient étrangers). La Russie libère ses territoires – avec une population russe, bien que partiellement zombifiée », a-t-il écrit.

D’après lui, après l’opération spéciale, il sera nécessaire de réintégrer ces territoires et ces personnes dans l’espace russe.

« L’intégration avec leur libération mentale – c’est-à-dire un ensemble de mesures économiques, éducatives, sociales et autres – sera une tâche beaucoup plus difficile que la libération physique. Et moins leurs parents et leurs proches auront souffert pendant les opérations spéciales, moins leurs maisons auront été détruites, plus l’intégration sera facile ».

La nécessité de protéger le personnel fait aussi partie des raisons qui expliquent la lenteur de progression de l’opération : .

« De nombreux responsables militaires et spécialistes disent que les forces de la Russie et des républiques de l’Union en termes quantitatifs sont encore inférieures aux forces armées de l’Ukraine au front. C’est parce que l’Ukraine a mené plusieurs vagues de mobilisation, et en Russie, cela n’a pas été fait. Sans cela, il n’est pas nécessaire de parler de vagues massives et simultanées d’offensive dans le sud et l’est ».

Sources : Avec VZGLYAD ; traduction Avic pour Réseau International