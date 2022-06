Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que la République islamique ne reculerait pas d’un iota sur ses positions à la suite de la récente résolution émise par l’Occident et adoptée par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) contre le programme nucléaire de Téhéran.

M.Raïssi a fait ces remarques lors d’une visite jeudi 9 juin à Shahr-e Kord, la capitale de la province de Chaharmahal et de Bakhtiari, un jour après l’approbation de la résolution anti-iranienne, proposée par les États-Unis, l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne.

« Combien de fois voulez-vous tester la nation iranienne et ne pas écouter les paroles des responsables du pays ? Pensez-vous que nous reculerons à la suite de vos résolutions ? » a déclaré M.Raïssi en faisant référence aux ennemis de la République islamique, réitérant : « L’Iran ne reculera pas sur ses positions ».

Le président iranien a poursuivi que l’ennemi ne voulait pas que l’Iran ait accès à l’industrie nucléaire, aux industries militaires et automobiles avancées et bénéficie de connaissances supérieures, mais nos jeunes sont déterminés à rendre l’ennemi désespéré dans la guerre des volontés.

La résolution anti-iranienne a été approuvée mercredi soir par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, avec 30 voix pour, deux contre et trois abstentions.

Dans sa déclaration à la réunion du conseil d’administration, Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, a une fois de plus répété sa rhétorique anti-iranienne, alléguant que depuis le 23 février 2021, les « activités de l’AIEA ont été gravement affectées par la décision de l’Iran d’arrêter la mise en œuvre de ses engagements liés au Plan d’action global conjoint (PGAC).

Un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé la résolution comme un acte politique, illicite et non constructif contre un pays qui a actuellement l’un des programmes nucléaires pacifiques les plus transparents parmi les membres de l’AIEA.

Source: Avec PressTV