Le ministère irakien de l’Électricité a annoncé mercredi 15 juin que son pays a commencé le remboursement de sa dette des importations de gaz à l’Iran, et a demandé leur augmentation assurant qu’il a besoin de 50 millions de mètres cubes de gaz par jour.

« A partir d’aujourd’hui (mercredi), le gouvernement irakien a pratiquement commencé à payer les arriérés à l’Iran pour les importations de gaz en 2020», a déclaré Ahmad Moussa, à l’agence de presse irakienne (WAA).

Ces dernières sont estimées à environ un milliard et 750 mille dollars, selon le ministère irakien de l’Électricité.

Il a précisé que le paiement de cette dette a été assuré par l’emprunt interne de la Banque commerciale irakienne et par le dépôt du ministère irakien des Finances dans le fonds de crédit. La veille, il avait expliqué que les dettes concernant l’exportation de gaz iranien vers l’Irak en 2020 n’ont pas été payées en raison de la non-approbation du budget à l’époque.

Auparavant, le parlement irakien avait adopté une loi sur la sécurité alimentaire, allouant 4.000 milliards de dinars irakiens au ministère de l’Électricité pour rembourser les dettes d’importation de gaz de l’Iran.

« Nous avons également eu des réunions avec le ministère iranien du Pétrole et la Compagnie iranienne du gaz, National Iranian Gas Company, pour augmenter le niveau d’injection de gaz en Irak dans le but de renforcer la capacité du réseau national », a poursuivi M. Moussa.

« L’Irak a actuellement besoin de 50 à 55 millions de mètres cubes de gaz par jour, et la partie iranienne a promis d’augmenter ses exportations de gaz après le lancement des transactions bancaires de remboursement de la dette. Nous nous attendons à ce que les exportations de gaz de l’Iran augmentent au cours des deux prochains jours», a déclaré Moussa.

Selon lui, l’Iran fournit actuellement à son pays entre 35 et 38 millions de mètres cubes de gaz par jour et entre 10 et 20 millions de mètres cubes de gaz par jour en hiver. L’Irak utilise le gaz iranien principalement pour alimenter ses centrales électriques, 35.000 mégawatts d’électricité par an.

L’Irak souffre de coupures du courant électrique de façon quasi permanente, dans de nombreuses villes, surtout en été, lorsque les températures atteignent les 50 degrés Celsius. Le système de distribution au sein de son réseau électrique semble aussi défaillant.

Source: Avec IRNA