Les médias yéménites ont révelé que le navire Golf Aetos a quitté, le dimanche 26 juin, le port Radum dans la province de Chabwa (sud), après avoir « pillé plus de 400 000 barils de pétrole brut ».

Une source concordante a déclaré à l’agence yéménite Saba que : « ce navire était arrivé il y a quelques jours au port de Radhum, en provenance des Émirats arabes unis ».

Le navire émirati « a chargé plus de 400 000 barils de pétrole brut, d’une valeur de plus de 43 millions et 640 000 dollars, selon les prix mondiaux du pétrole à la bourse internationale », a-t-on précisé de même source.

Et de souligner: « le vol du pétrole brut yéménite fait partie du pillage organisé des richesses du pays mené par la coalition (saoudo-émirati-US) et ses mercenaires. En plus de la suspension par cette coalition des salaires d’employés de l’État depuis plus de six ans ».

Rappelons qu’un navire avait également quitté le port d’Ash-Shihr dans la province de Hadramaout (sud), le 11 juin dernier, après avoir pillé plus de deux millions de barils de pétrole brut, d’une valeur totale de plus de 270 millions de dollars.