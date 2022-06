Deux navires de guerre canadiens sont partis pour un déploiement de quatre mois dans la mer Baltique et de l’Atlantique Nord pour améliorer l’état de préparation de l’OTAN, a déclaré dimanche le ministère canadien de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les NCSM Kingston et Summerside contribuent aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et orientale, ajoutant que les Forces armées canadiennes maintiennent une présence dans les eaux européennes sur une base de rotation persistante depuis 2014.

Selon le communiqué, entre juillet et octobre 2022, les NCSM Kingston et Summerside se joindront au premier groupe permanent de lutte contre les mines de l’OTAN. Dans le cadre de l’opération Reassurance, ils peuvent « intervenir rapidement et efficacement à l’appui de toute opération de l’OTAN ».

Les NCSM Halifax et Montréal, actuellement en poste dans le même cadre, rentreront au Canada en juillet.

Source: French.xinhuanet.com